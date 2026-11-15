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LOEWE x 迪士尼聖誕夜驚魂！傳奇名導讓時尚美包吹起超現實哥德風

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供

喜歡「聖誕夜驚魂」的影迷，今年聖誕節有了不一樣的收藏選擇！LOEWE以Tim Burton創作的迪士尼經典定格動畫電影「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）為靈感，推出全新節日特別系列，將傑克（Jack Skellington）、莎莉（Sally）與幽靈狗Zero等角色，融入包款、服裝、配件、香氛及小皮件設計，透過品牌擅長的皮革工藝，讓電影裡充滿奇想的暗黑童話世界走進日常穿搭。

1993年上映的「聖誕夜驚魂」片中角色並非透過電腦動畫生成，而是以可活動關節的木偶搭配微縮場景，經過逐格拍攝完成，散發鮮明的視覺魅力。從最初的角色手稿到立體木偶，每個細節都仰賴創作者的耐心與精準，這份將想像化為實體的創作精神，也正好呼應LOEWE超過180年的皮革工藝傳承。

這次合作的一大亮點，是品牌首度得以取得電影檔案中角色與場景背後的原始設計手稿及木偶模型，從創作源頭重新理解電影的視覺語言。LOEWE再以皮革鑲嵌、刺繡、印花及琺瑯等工藝，將電影中的經典形象轉化為時尚設計，並透過異材質混搭、不對稱結構與圖案層疊，保留原作帶有怪誕氣息的超現實風格。

傑克、莎莉與Zero等角色不再只是電影裡的主角，一躍成為包款、掛飾及其他配件上的裝飾元素。電影中辨識度極高的黑白條紋、骷髏造型與奇幻場景，也轉化為服裝及皮件上的視覺符號，讓原本帶有哥德式童趣的美學，透過皮革材質的細膩質感產生對話。

同步登場的節日形象廣告，則由演員Sandra Bernhard、Jordan Firstman，以及品牌大使Eva Victor與David Jonsson參與演出。廣告以一間超現實風格的專門店為場景，窗外飄著細雪，Giant Snake帶領眾人穿梭其中。原本熟悉的櫥窗、試衣間與樓梯，在變形鏡面、條紋牆面、傾斜視角及倒置階梯的安排下，呈現彷彿置身夢境的表現主義空間，也讓電影的奇幻氛圍延伸至品牌世界。由攝影師Paul Kooiker掌鏡的形象照片，也將包款、掛飾與圍巾置入取材自電影的奇幻場景。同步並推出與Tim Burton的合作幕後紀錄短片，讓人一窺究竟。

LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供

LOEWE與Tim Burton的合作也透過幕後紀錄短片讓人一窺究竟。圖／LOEWE提供
LOEWE與Tim Burton的合作也透過幕後紀錄短片讓人一窺究竟。圖／LOEWE提供

LOEWE全新節日特別系列「聖誕夜驚魂」以皮革鑲嵌、刺繡、印花及琺瑯等工藝打造。圖／LOEWE提供
LOEWE全新節日特別系列「聖誕夜驚魂」以皮革鑲嵌、刺繡、印花及琺瑯等工藝打造。圖／LOEWE提供

LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供

LOEWE全新節日特別系列「聖誕夜驚魂」以皮革鑲嵌、刺繡、印花及琺瑯等工藝打造。圖／LOEWE提供
LOEWE全新節日特別系列「聖誕夜驚魂」以皮革鑲嵌、刺繡、印花及琺瑯等工藝打造。圖／LOEWE提供

LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以「聖誕夜驚魂」為靈感，推出全新節日特別系列。圖／LOEWE提供

LOEWE與Tim Burton的合作也透過幕後紀錄短片讓人一窺究竟。圖／LOEWE提供
LOEWE與Tim Burton的合作也透過幕後紀錄短片讓人一窺究竟。圖／LOEWE提供

「聖誕夜驚魂」電影中辨識度極高的黑白條紋、骷髏造型與奇幻場景，也轉化為服裝及皮件上的視覺符號。圖／LOEWE提供
「聖誕夜驚魂」電影中辨識度極高的黑白條紋、骷髏造型與奇幻場景，也轉化為服裝及皮件上的視覺符號。圖／LOEWE提供

LOEWE與Tim Burton的合作也透過幕後紀錄短片讓人一窺究竟。圖／LOEWE提供
LOEWE與Tim Burton的合作也透過幕後紀錄短片讓人一窺究竟。圖／LOEWE提供

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