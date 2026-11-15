百達翡麗博物館25周年特展致敬創辦人 即起至明年底傳奇傑作非看不可

創立於2001年的百達翡麗博物館（Patek Philippe Museum）今年歡慶25周年，自即日起至2027年10月31日止舉辦向公眾開放的「25周年特別展覽」。此次展覽特別向今年6月辭世的博物館的創辦人、百達翡麗名譽主席Philippe Stern致敬，透過首度公開展示對其鐘表生涯啟發最深的11件珍貴典藏，傳遞家族製表企業的工藝精神與精神遺產。

Philippe Stern為家族第三代掌舵人，一生致力於鐘表技術的突破與傳統工藝的保存。他早年即展現出對高複雜功能時計與日內瓦微縮琺瑯藝術的熱愛，並以極具遠見的眼光，逐步打造出當今世界最頂尖的鐘表私人收藏，並於1996年決定將位於日內瓦Plainpalais區、始建於1919年的歷史建築進行嚴謹修復與擴建，於2001年正式創立百達翡麗博物館將畢生珍藏公開展出，望能向世人分享高級製表的魅力，確保這項橫跨五個世紀的歐洲文化遺產得以代代相傳。

在此次特展，以斯特恩先生親自挑選的11件代表性時計為主角，這批作品曾於2004年出版的「家族製表公司的價值」一書中被選作體現品牌的十大基本價值。展出亮點包括多枚罕見的手工琺瑯懷表，如象徵「稀有」的「維拿斯束縛愛神之翼」（Venus Binding The Wings of Love）鏡像心形琺瑯音樂自動傀儡懷表（約1815–1820年），結合金底琺瑯微繪與二問報時功能；代表「價值」的「十字架形懷表」（約1670–1675年），金底琺瑯彩繪基督受難圖見證了17世紀胡格諾教徒工匠為日內瓦製表業「Fabrique」奠定的堅實基石。此外，別具「情感」意義的「Henri Stern懷表」（Ref. 1527R，1943年）則是Stern珍藏傳承自父親與祖父的玫瑰金萬年曆月相腕表，承載著家族世代相傳的深刻紐帶。

其中亦不乏體現極致傳統製表工藝的代表作。象徵「獨立」的「Calibre 89懷表」（1989年）擁有多達33項複雜功能與1,728個零件，曾連續26年保持全球最複雜攜帶式時計紀錄；象徵「創新」的「James Ward Packard天文複雜懷表」（1927年）則搭載了呈現美國俄亥俄州夜空星象圖的星空盤，開創品牌天文功能之先河。代表「品質與工藝」的Ref. 5029鉑金軍官式三問天文台腕表則是（1997年）專為慶祝Plan-les-Ouates總部落成的限量傑作；象徵「美學」的Ref. 5101P鉑金十日動力儲存陀飛輪腕表（2003年）與象徵「服務」的Ref. 2441「艾菲爾鐵塔」矩形腕表（1949年），則展現了造型美學底蘊與長久維修的服務承諾。

除此之外，展覽中也可見到品牌於1940年特別為日內瓦P. Schmidt醫師訂製的獨一無二Ref. 1415-1 HU世界時間計時碼表，結合方形按鈕計時碼表以及因應醫師需求特別量身打造的脈搏計與呼吸計刻度，展現極致嚴苛的傳統客製製表工藝。代表百達翡麗「創新」價值的「烏鴉與狐狸」按需指示時間懷表（Ref. 784J，1956–1958年）為Louis Cottier開發且未曾公開販售的獨特原型作品，靈感源自拉封丹寓言，承襲了約1800年生產的「伸臂顯時」（bras-en-l'air）懷表傳統：按壓吊柄上的按鈕時，狐狸會抬起右爪或嘴巴指示左側扇形區域的小時；同時，烏鴉從嘴裡釋放起司，掉落時指示右側扇形區域的分鐘，是不容錯過的鑑賞重點。

除了致敬創辦人的主題展區外，呈現16世紀至19世紀中葉歐洲攜帶式時計的演進歷史的骨董典藏區（Antique Collection），此間特別盛大呈現兩件重磅的新近收購藏品：其一是巴洛克風格的「Cremsdorff佩飾表」（約1650年），其金質表殼在獨特的藍綠色底琺瑯上精細繪製「節制、慈善與希望」三德女神，並鑲嵌閃耀鑽石，集製表、金工、琺瑯與寶石鑲嵌於一；另一項必看的新進藏品則是百達翡麗典藏區的美國工業家John Motley Morehead III舊藏的兩款「Morehead 雙機芯懷表」（1922與1925年售出），單一表殼內罕見地容納了兩套獨立運作的機芯與兩套面盤指示，僅憑單一表冠即可調校與上鍊，堪稱製表史上的獨創工程奇蹟。

展示自1839年創廠至今逾千件經典時計的百達翡麗典藏區，在25周年館慶期間同步舉辦運動優雅代表作「Nautilus 50週年回顧特展」（1976–2026年）。現場首度公開展示百達翡麗歷史檔案中關於Nautilus系列研發的珍貴文獻與歷代經典表款，並呈獻為半世紀里程碑特別推出的4款50周年限定版系列腕表，得以全面一窺這款傳奇八角形舷窗腕表的演變軌跡。

●百達翡麗博物館 25周年特別展覽

日期：2026年11月13日至2027年10月31日

時間：週二至週五 14:00至18:00；週六 10:00至18:00；週日 14:00至18:00（週一及國定假日休館）

地點：瑞士日內瓦百達翡麗博物館（Rue des Vieux-Grenadiers 7, 1205 Geneva, Switzerland）

入場方式：開放公眾參觀，館內提供法、英、德語平板語音導覽，每週六設有法、英語公眾導覽服務，亦可提前預約語言或主題專屬導覽

代表「美學」價值的矩形Art Deco 裝飾藝術風格「10天動力儲存陀飛輪」具備10天動力儲存與1分鐘槓桿逸氣陀飛輪男裝天文台手表。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館二樓百達翡麗品牌收藏展區。圖／百達翡麗提供

配備計時碼表與脈搏計刻度的「世界時間計時碼表」，是專為日內瓦的P. Schmidt醫師特別定製的獨一無二之作。圖／百達翡麗提供

配備計時碼表與脈搏計刻度的「世界時間計時碼表」，是專為日內瓦的P. Schmidt醫師特別定製的獨一無二之作。圖／百達翡麗提供

代表「獨立」價值的「Calibre 89 機芯」，曾是世界上最複雜的攜帶式時計，擁有33項複雜功能，包括全球首創的復活節日期專利顯示，為慶祝百達翡麗成立150週年而研製，歷時9年完成，共製作了四隻（黃金、玫瑰金、白金與鉑金各一），博物館展出其原型樣表。圖／百達翡麗提供

代表「稀有」價值的一對心形鏡像對表「維納斯束縛愛神之翼」。圖／百達翡麗提供

代表「稀有」價值的金底畫琺瑯作品「母親與孩子」，臨摹瑞士畫家Jacques Alfred van Muyden描繪母親為孩子沐浴的名畫，由琺瑯畫皇后Suzanne Rohr簽名。圖／百達翡麗提供

因張開的表耳設計而被暱稱為「艾菲爾鐵塔」的男表，機芯採用不尋常的長方形造型，啟發了後來的Ref. 5500（Pagoda）表款。圖／百達翡麗提供

代表「稀有」價值的金底畫琺瑯作品「母親與孩子」，臨摹瑞士畫家Jacques Alfred van Muyden描繪母親為孩子沐浴的名畫，由琺瑯畫皇后Suzanne Rohr簽名。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館成立25周年特展。圖／百達翡麗提供

代表「情感」價值的1943年的男裝玫瑰金「Henri Stern 之表」，是百達翡麗最早配備萬年曆與月相顯示的手表之一，為獨一無二之作，由Stern家族三代傳承至Philippe Stern手上。圖／百達翡麗提供

因張開的表耳設計而被暱稱為「艾菲爾鐵塔」的男表，機芯採用不尋常的長方形造型，啟發了後來的Ref. 5500（Pagoda）表款。圖／百達翡麗提供

博物館三樓骨董收藏區展出最新館藏Cremsdorff巴洛克吊墜表「節制、博愛與希望」，1650年，機芯由巴黎製表大師Jehan Cremsdorff打造。圖／百達翡麗提供

代表「稀有」價值的一對心形鏡像對表「維納斯束縛愛神之翼」。圖／百達翡麗提供

代表「品質與工藝」價值的「三問天文台手表」，自動上鍊雙音簧三問天文台腕表，1997年紀念Plan-les-Ouates新總部的落成製作。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館外觀。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館一樓匠人工坊展區。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館二樓百達翡麗品牌收藏展區。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館骨董展品。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館成立25周年特展。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館成立25周年特展。圖／百達翡麗提供

代表「價值」的 「十字架形懷表」，耶穌受難圖金底畫琺瑯，作約於1670年出自日內瓦Pierre Huaud之手。圖／百達翡麗提供

專為美國汽車大亨James Ward Packard特別定製的「James Ward Packard 懷表」具備包括萬年曆與三問在內的10項複雜功能，於1927年交付，是百達翡麗第一款配備天文顯示的時計。圖／百達翡麗提供

博物館二樓百達翡麗收藏區展出最新館藏：兩枚Morehead III雙機芯懷表，出自美國工業家John Motley Morehead III珍藏的20多枚稀有百達翡麗時計。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館大門入口。圖／百達翡麗提供

代表「美學」價值的矩形Art Deco 裝飾藝術風格「10天動力儲存陀飛輪」具備10天動力儲存與1分鐘槓桿逸氣陀飛輪男裝天文台手表。圖／百達翡麗提供

「烏鴉與狐狸」懷表表盤帶有動態人偶與按需時間顯示，靈感源自拉封丹寓言「烏鴉與狐狸」，承襲了約1800年生產的「伸臂顯時」懷表傳統。圖／百達翡麗提供

代表「稀有」價值的一對心形鏡像對表「維納斯束縛愛神之翼」。圖／百達翡麗提供

代表「品質與工藝」價值的「三問天文台手表」，自動上鍊雙音簧三問天文台腕表，1997年紀念Plan-les-Ouates新總部的落成製作。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館四樓圖書館。圖／百達翡麗提供

專為美國汽車大亨James Ward Packard特別定製的「James Ward Packard 懷表」具備包括萬年曆與三問在內的10項複雜功能，於1927年交付，是百達翡麗第一款配備天文顯示的時計。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館骨董展品。圖／百達翡麗提供

百達翡麗博物館成立25周年特展。圖／百達翡麗提供