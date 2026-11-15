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一日限定！龍富天婦羅「全蔬食天婦羅套餐」 享受甜豆、櫛瓜食材本味
隨著「國際無肉日」將於11月25日到來，位於台中的日式天婦羅餐廳「龍富天婦羅」將於當日推出一日限定的「全蔬食天婦羅」，共計規劃前菜、御椀、蒸物、天丼等品項，以及10道季節炸物，均採全蔬食設計，即日起開放訂位。
對於龍富而言，蔬食類天婦羅屬於多元技法的表現，不同產地的蔬菜在風格、口感與風味上，也都具有鮮明差異，能讓人感受不同土地所孕育出的風土情境。本次限定版的全蔬食套餐中，「御椀」以日式飛龍頭呈現出溫潤滋味；「蒸物」則以蒸蛋搭配起司增添鹹香，並規劃以豆腐田樂燒為概念的「烤物」，以及將番茄炊飯搭配野菜什錦天婦羅的「食事」。
套餐中的10道季節炸物，匯聚豆莢類、根莖類、蕈菇類等時令食材。例如「甜豆」是將甜豆仁水煮後再炒出香氣，經過篩為餡料後再填回至豆莢，爽脆口感中帶有濃郁豆香；「銀杏」也突破傳統形式，經剁碎後重組，展現細緻香氣。其他還有搭配奶油乳酪的「櫛瓜」、以粉紅胡椒提味的「馬鈴薯」等不同品項。限於11月25日午、晚餐供應，每套2,000元。
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