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LV攜手Keith Haring玩藝術！塗鴉穿上身 54萬顆珠子打造迷宮包好驚人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「Genesis創生」主題的名稱與靈感源自本次合作最初的源起物件：一隻歷史可追溯至1930年代的路易威登衣箱。圖／路易威登提供
「Genesis創生」主題的名稱與靈感源自本次合作最初的源起物件：一隻歷史可追溯至1930年代的路易威登衣箱。圖／路易威登提供

美國街頭藝術家Keith Haring充滿活力的線條、跳舞小人與發光寶貝，這回不只出現在街頭壁畫，也成為路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新藝術合作系列的主角。品牌與Keith Harin基金會攜手，將這位藝術家最具代表性的圖像融入包款、旅行箱、女裝、鞋履、配件及香水，並以五大主題呈現藝術與工藝的跨界對話。此膠囊系列將於2027年1月1日起在全球路易威登專門店發售；另有13款Keith Haring Artycapucines限量藝術包款，進一步展現手工技藝與創作實驗。

這次合作的起點，來自一只意外揭開品牌與藝術家淵源的1930年代骨董行李箱。這只行李箱據信曾屬於Keith Haring在紐約的室友之一，1984年由藝術家親手繪上招牌的「發光寶貝」（Radiant Baby），周圍環繞充滿動感的線條。四十多年後，這只行李箱再度現身於路易威登2027早春女裝系列，由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière帶上伸展台，也成為此次合作的靈感。

系列五大主題以「Genesis創生」揭開序幕，將骨董行李箱經歲月洗禮的乾邑色澤、磨損痕跡透過數位印刷重現於Speedy、Alma及Keepall等經典包款，部分作品更搭配勃艮第紅皮革內襯；另一批作品則將發光寶貝印在Monogram帆布上，延伸至旅行配件、皮革夾克、針織衫、絲巾，甚至滑板與香水，讓原本具有歷史意義的圖像成為日常設計的一部分。

「Figures人物」則聚焦Keith Haring最廣為人知的幾何人物，包括跳舞小人、奔跑的心與亮黃色角色。品牌運用3D絲網印刷、壓花、數位印花及刺繡等技術，讓人物與Monogram交錯呈現。其中一款以黑色皮革打造的The 33造型包，外觀模擬12吋黑膠唱片，連唱片溝槽都以雷射蝕刻呈現；另一款Artycapucines Noodle Box則將自由女神像與紐約大蘋果圖像以超過1萬顆水鑽手工鑲嵌，展現街頭藝術與高級工藝的反差魅力。

「Brazil巴西」取材自Keith Haring於1989年創作的同名作品，也是他生命最後階段的重要畫作。畫面以互相交織的形狀與鮮明色彩構成，充滿集體律動感。圖案透過3D絲網印刷及壓花工藝呈現於Alma、Speedy、Neverfull等包款，並巧妙保留原作部分深藍色留白，讓品牌Monogram從畫面中透出，形成藝術家與品牌標誌的共構。

「Patches徽章」則回到藝術家的個人生活。Keith Haring曾將自己的牛仔褲當作畫布，縫上各式拼布、圖形與文化符號，反映1980年代紐約下城區的街頭文化。Nicolas Ghesquière將這份精神轉化為Monogram提花丹寧包款、鞋履及服裝，甚至推出以針織技術製作、乍看宛如拼布牛仔褲的設計，將藝術融入日常穿搭。五大主題最後由「Maze迷宮」帶來工藝難度最高的篇章，靈感來自Keith Haring密集交錯、沒有明確起點與終點的迷宮式構圖，品牌以切割珠子、線材、刺繡及鉤織技術，將原作轉化為立體浮雕效果。

「Brazil巴西」取材自Keith Haring於1989年創作的同名作品，也是他生命最後階段的重要畫作。圖／路易威登提供
「Brazil巴西」取材自Keith Haring於1989年創作的同名作品，也是他生命最後階段的重要畫作。圖／路易威登提供

「Figures人物」聚焦Keith Haring最廣為人知的幾何人物。圖／路易威登提供
「Figures人物」聚焦Keith Haring最廣為人知的幾何人物。圖／路易威登提供

「Figures人物」聚焦Keith Haring最廣為人知的幾何人物。圖／路易威登提供
「Figures人物」聚焦Keith Haring最廣為人知的幾何人物。圖／路易威登提供

啟發「Patches徽章」主題的牛仔褲是Keith Haring本人的私物。圖／路易威登提供
啟發「Patches徽章」主題的牛仔褲是Keith Haring本人的私物。圖／路易威登提供

極限量Artycapucines系列的Noodle Box。圖／路易威登提供
極限量Artycapucines系列的Noodle Box。圖／路易威登提供

Attrape-Rêves香水與Imagination香水換上Keith Haring最廣為人知的幾何人物裝飾。圖／路易威登提供
Attrape-Rêves香水與Imagination香水換上Keith Haring最廣為人知的幾何人物裝飾。圖／路易威登提供

The 33是一款以皮革打造的12吋黑色黑膠唱片造型包。圖／路易威登提供
The 33是一款以皮革打造的12吋黑色黑膠唱片造型包。圖／路易威登提供

「Genesis創生」主題的名稱與靈感源自本次合作最初的源起物件：一隻歷史可追溯至1930年代的路易威登衣箱。圖／路易威登提供
「Genesis創生」主題的名稱與靈感源自本次合作最初的源起物件：一隻歷史可追溯至1930年代的路易威登衣箱。圖／路易威登提供

「Brazil巴西」取材自Keith Haring於1989年創作的同名作品，也是他生命最後階段的重要畫作。圖／路易威登提供
「Brazil巴西」取材自Keith Haring於1989年創作的同名作品，也是他生命最後階段的重要畫作。圖／路易威登提供

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