愛買弘前展開跑！青森蘋果炸豬排、酥香蘋果派69元起 必買好物一次看

日本青森蘋果季節又來了！香甜多汁的青森蘋果不只能直接品嚐，今年還變身炸豬排、咖哩便當及酥香蘋果派，推出不同的創意吃法。愛買量販攜手日本青森縣弘前市，即日起至11月24日舉辦「2026弘前市文化物產嘉年華」，於愛買水湳店、桃園店接力登場，引進弘前直送蘋果及特色物產，更獨家開發多款蘋果入菜料理，最低69元就能吃到。

今年活動最大亮點，就是將青森蘋果從水果變身創意料理。愛買獨家於水湳店、桃園店、南雅店推出「弘前蘋果酥脆炸豬排」，每片69元，以蘋果自然果香搭配炸豬排的酥脆口感；「蘋果咖哩豬排便當」每個99元，將蘋果風味融入日式咖哩，百元有找就能享用。此外，甜點還有「弘前黃金酥香蘋果派」，每個69元，以香甜蘋果內餡搭配金黃酥脆外皮，從主食到甜點都能品嚐蘋果新滋味。

除了創意熟食，現場也引進日本弘前直送的土岐蘋果、紅顏姬及名月蘋果，每顆69元起，同步引進多款蘋果相關商品，包括JA青森農協氣泡蘋果汁160元、睡魔蘋果汁165元、黃金農園青森蘋果果醬380元、青森樽熟蘋果香醋380元、蘋果醬油370元、弘前屋日本蘋果咖哩調理包310元，以及日本青森蘋果脆片220元、青森蘋果果凍130元。

愛買表示，近年消費者對便利即食餐點的需求增加，旗下鐵板便當、健康便當等商品年營收已逼近億元，年銷量近百萬個。此次結合弘前蘋果季推出限定熟食，希望透過異國風味與特色商品吸引消費者到店，預期帶動整體生鮮業績成長逾1成。

愛買弘前展即日起至11月24日盛大登場。圖／愛買量販提供

愛買今年特別引進數十種日本弘前蘋果相關零食。圖／愛買量販提供