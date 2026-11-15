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鳥貴族「899吃到飽」又多一間！百款串燒、炸物、飲料通通無限享用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供
日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供

鳥貴族吃到飽又多一間！即日起「鳥貴族」針對「大巨蛋店」新增吃到飽方案，包括燒鳥、炸物、飲品，通通採無限量供應，每人899元，也成為旗下第7間提供吃到飽方案的分店。

來自日本的「鳥貴族」主打平價的串燒與居酒屋料理，自2024年9月正式登台後，在台同樣供應超過百款的招牌餐點，均一價100元。今年3月起，鳥貴族開始針對「高島屋店」提供吃到飽方案，後又陸續增加慶城店、新光三越店、att 4 fun信義店等分店，本次又再增加「大巨蛋店」，等於全台7間分店均可享受吃到飽方案。

鳥貴族吃到飽方案採網路預約制，適用時間為周一至周日的全時段，每人899元。用餐期間可無限享用串燒、釜飯、炸物、飲料等店內品項，用餐時間為120分鐘。隨著大巨蛋店加入，對於喜愛吃到飽的民眾，又多了一間用餐新選擇。

鳥貴族 吃到飽 飲料

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