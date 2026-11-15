CHARGESPOT進駐《Pokémon GO》 9國3萬個借電站變身補給站、道館

《Pokémon GO》訓練家出門抓寶，又多了一項補電選擇！行動電源共享服務品牌CHARGESPOT營運商INFORICH株式會社宣布，與《Pokémon GO》展開合作，將CHARGESPOT借電站導入遊戲地圖，讓玩家在尋找寶可夢、收集道具及參與團體戰的同時，也能就近租借行動電源。即日起，於日本、香港、台灣、泰國、新加坡、英國、義大利、澳洲及美國等9個國家及地區，約3萬個借電站將陸續成為遊戲內的「寶可補給站」與「道館」。

未來，設於購物中心、交通樞紐及觀光景點等地點的CHARGESPOT借電站，將整合至遊戲地圖中，成為玩家探索城市時的新據點。玩家除了能前往這些地點收集遊戲道具、參與道館對戰及團體戰，也能利用現場的借電服務，解決長時間在戶外遊玩所面臨的電量問題。

《Pokémon GO》自2016年7月推出以來，透過GPS定位技術將真實地理環境融入遊戲，吸引全球玩家走進城市每個角落。這次將CHARGESPOT據點導入遊戲地圖，等於把現有的共享充電服務與玩家的日常遊戲動線結合，方便玩家可就近尋找借電站租借行動電源，遊戲不中斷。

INFORICH表示，此次合作以實體據點結合數位服務為核心，希望透過遊戲增加玩家與城市場域的連結。隨著9個國家及地區約3萬個據點陸續加入，未來玩家無論在台灣日常抓寶，或是前往日本、香港及其他海外地區旅行，都有機會透過遊戲地圖尋找CHARGESPOT借電站，讓探索城市與隨時補電同步進行。