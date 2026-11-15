台南72年「金得春捲」12月熄燈！粉絲不捨：老家的記憶少一個了

台南老字號名店「金得春捲」，近期於粉絲團發布公告，預告將於12月中旬左右結束營業。如備料提前用完，會提早結束，將不會移至新址。隨著公告出爐，粉絲也表示「老家的記憶少一個了」、「Oh no！這是我每次去台南的理由」

在地飄香72年的金得春捲以小攤起家，逐步演變成為台南在地名店。店內的春捲內含高麗菜、蛋絲、蝦仁、豆乾、皇帝豆、豬肉、糖粉等餡料，獲得許多消費者青睞，也陪伴許多府城人成長。在google map累積超過4,200則評論，平均獲得3.9分。

日前「金得春捲」因與「江川肉燥飯」等名店，共同發生租約糾紛而鬧上新聞，引起社會熱烈討論。而金得春捲也在近日發布公告，指出「我們預計於12月中旬左右結束營業。如備料提前用完，會提早結束，將不會移至新址。」

對於金得春捲歇業消息，有網友表示，「從小吃到大的好味道，又是一個時代的結束」、「母親在世時 最愛的春捲滋味」，但也有網友表示「味道真的變了」、「其實味道跟料一直變化中，已經N年沒吃了。」