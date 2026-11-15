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業者：台灣旅客滑雪旅遊型態改變 東京大阪附近雪場增溫

中央社／ 台北15日電

冬天是滑雪旺季，台灣不少旅客赴國外體驗滑雪行程。旅遊業者觀察，今年旅客滑雪行程改變，選擇在東京大阪等城市附近雪場的比率增加，顯示滑雪不再只是專程飛北海道的長假。

旅遊業者KKday發布新聞稿表示，根據統計，今年7至10月，以東京為據點的長野、新潟、群馬雪場商品下單量較去年同期成長131%；從大阪出發的關西雪場（琵琶湖、箱館山、六甲山）成長130%。

KKday指出，趨勢顯示滑雪不再只是專程飛北海道的長假，而是去東京、大阪旅行時「多排1至2天」的行程。

滑雪旅客也持續增加，KKday表示，今年7至10月的滑雪訂單較去年同期整體成長31%。

此外，KKday指出，由於不少旅客擔心語言問題，因此觀察到今年7至9月中文私人教練課訂單增加約3.5倍。

滑雪 大阪 東京

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