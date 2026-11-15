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Mia C’bon微醺生活節天母熱鬧登場 自動調酒機吸睛 台南場月底接力
看準現代人追求居家小酌儀式感與「輕酒感」的喜好，頂級超市Mia C’bon舉辦年度盛事「2026微醺生活節」，首站台北天母大葉高島屋展場本週末於B1中央水族廣場登場。今年活動打破傳統以葡萄酒展為主題，集結長榮桂冠、星坊等頂級酒商，網羅逾300款全球佳釀，橫跨葡萄酒、日本清酒、精釀啤酒及隨開即飲的罐裝調酒，台北場展期將持續至11月16日止。
展場最大亮點為首度引進的「個人小酒吧」自動調酒機，現場提供以艾碧斯與蘇托力為基底的8款特調，百元親民體驗價與第2杯半價優惠非常值得嚐鮮。此外，現場亦展出日本廣島老字號「賀茂鶴特製黃金大吟釀」及白宮國宴指定酒款「達克宏棕櫚園梅洛紅葡萄酒」等稀世名釀。
為讓民眾更懂餐酒搭配，15日下午3點更重磅邀請《2026臺灣米其林指南》侍酒師大獎得主邱雯琪親臨天母現場開講，分享居家醒酒密技並帶領盲飲體驗。
活動期間台北大葉店祭出展期限定回饋，單筆購買酒類滿5,000元即贈1,000元現金抵用券；單筆消費滿1,500元即可參加現場好運轉轉樂，有機會帶走限量精品等多項好禮；全門市單筆消費酒類滿1,500元還可登錄發票抽iPhone 18 Pro Max。
Mia C’bon也預告微醺生活節將於11月25日至29日移師台南南紡購物中心1樓時尚廣場接力登場，邱雯琪亦將於11月29日下午2點舉辦講座，搶在年末聚會旺季前將最有氣氛的酒單都帶回家。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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