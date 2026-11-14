《黑潮》兩個被世界丟下的人 彼此間找到喘息空間

《黑潮》故事發生在馬來西亞的漁村，一個是出獄後回到家鄉的阿忠，一個是因為過去的傷痛，被家人困在高腳屋裡的雪虹；意外在彼此身上找到依靠進而相愛。

最喜歡阿忠騎機車載著雪虹的那段，那一刻真的替他們開心，覺得這兩個被世界丟掉的人，終於有了一點喘息的空間。

黑潮／劇照

攝影跟配樂幫這部片加了很多分。大量的夜色、海浪聲與高腳屋的陰影，把角色內心的封閉感具象化了，沒有用旁白或多餘的對話去刻意畫重點，把很大的「解讀空間」留給了畫面。

當然...也是一把雙面刃；虛實交錯會讓人一瞬間沒反應過來，而且很多背景故事沒有講死，像是雪虹跟家人的過往都只有點到為止，幾個支線人物的關係也收得比較倉促，看完會覺得有些疑問沒有得到解答。

黑潮／劇照

本身還是滿喜歡《黑潮》的。阿忠明明已經出獄，卻始終走不出過去；雪虹被困在高腳屋裡，即使有機會離開，也未必能找到屬於自己的容身之處。兩個人都被現實困住，卻意外在彼此身上找到了依靠。

黑潮／劇照

這段感情少了現實條件與利益的考量，不需要衡量彼此能帶來什麼，在各自最狼狽時，遇見一個願意理解自己的人。

相互帶著傷口靠近取暖的愛，比那些生活安穩、需要顧慮太多現實條件的感情，更加直接、純粹，甚至更顯珍貴。

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