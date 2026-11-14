蔡徐坤、任嘉倫雙帥合體...周也貴氣高雅美翻 TASAKI煥新形象上海開幕

日本頂級珠寶品牌TASAKI於上海恆隆廣場專賣店全新開幕，整體空間採用最新品牌概念與建築語彙打造，靈感源自品牌培育珍珠的搖籃——日本九十九島海域。全球代言人蔡徐坤、代言人任嘉倫、品牌大使周也都特地出席，並演繹最新2026年Ritz Paris高級珠寶系列全球獨一無二的珠寶新作。

入口處兩座宛如海岸守護者的展示櫃，引領賓客欣賞品牌標誌性的balance與danger系列。以日本九十九島海洋意象打造沉浸式珠寶鑑賞空間，透過層次豐富的海洋色調交織品牌標誌性的「TASAKI Blue」，呈現藍色光譜中最富綠意的獨特色澤。搭配如海岸岩石般具雕塑感的家具，以及汲取和紙藝術靈感的特製地毯，完美重現自然海岸與水流動態的優雅紋理。

空間內特別設有以珍珠貝殼為靈感打造的Akoya Agora雕塑藝術裝置，深刻連結珍珠與海洋起源。開幕期間，店內更裝飾由日本知名和紙藝術家堀木エリ子（Eriko Horiki）創作發光和紙牆面與天花板裝置，呈現日光穿透海浪、灑落海底的迷人光影。專為頂級賓客打造的高級珠寶鑑賞沙龍，陳設一張由威尼斯潟湖工匠手工打造的玻璃桌，彷彿將水滴凝結於玻璃之中，定格水流轉瞬即逝的動態美感。

而於外灘源壹號舉辦鑑賞活動的TASAKI 2026年Ritz Paris高級珠寶系列，以「One of a kind」為主題，四大系列共包含15件獨一無二的絕世創作，在溫潤珍珠、珍稀彩色寶石間自由遊走；展場更以傳統手工和紙工藝打造海洋生物與場景襯托由海洋有機寶石珍珠，呈現出詩意敘事與頂尖日本手工藝的巧妙結合。

周也於開幕剪綵時所配戴的項鍊來自Resonance（共鳴）系列，項鍊以近1,600顆鑽石構成的起伏光帶襯托收藏級粉調南洋白珍珠，設計靈感來自舞台旋律與舞姿律動，以三維立體鑽石飾帶交織，將無形聲波與光影流動定格於珍珠之間。晚宴時，周也所配戴的則是系列中製作工時最長的則是Floraison（盛放）系列圍兜式項鍊，以多達16 顆的罕見的大尺寸日本馬貝珍珠與粉紅剛玉捕捉花蕾次第綻放的生動姿態。

Onde Nouvelle（新浪潮）系列汲取新藝術風格（Art Nouveau）與水波線條為靈感，以頂級無優化的天然知更鳥蛋藍綠松石、海藍寶、珍珠與鑽石打造的項鍊，三道起伏的水波弧線深邃寧靜的藍白海洋層次。致敬「美好年代」（Belle Époque）女性自由果敢精神的Vertige（目眩）系列，選用高淨度玻璃體紅碧璽為主石，鑽石與Akoya珍珠構築出經典的放射状冠冕圖騰，光線穿透時於緋紅與玫瑰粉紅間流轉，綻放如聚光燈下的炫目光芒。

TASAKI的2026年Ritz Paris高級珠寶系列展區。圖／TASAKI提供

TASAKI 2026年Ritz Paris高級珠寶系列Onde Nouvelle項鍊，選用頂級無優化的天然知更鳥蛋藍綠松石搭配海藍寶、珍珠與鑽石。圖／TASAKI提供

TASAKI的2026年Ritz Paris高級珠寶系列展區，以傳統手工和紙工藝打造海洋場景。圖／TASAKI提供

品牌大使周也配戴TASAKI 2026年Ritz Paris高級珠寶系列Floraison系列圍兜式項鍊與耳環。圖／摘自藝人IG

TASAKI全球品牌代言人蔡徐坤出席2026年Ritz Paris高級珠寶系列鑑賞活動。圖／摘自TASAKI IG

品牌代言人任嘉倫出席TASAKI新店開幕與高級珠寶鑑賞活動。圖／摘自藝人IG

品牌大使周也配戴TASAKI 2026年Ritz Paris高級珠寶系列Resonance項鍊。圖／摘自藝人IG

貴賓鑑賞空間中擺設由威尼斯潟湖工匠手工製作的玻璃桌，玻璃中彷彿懸浮著水滴的造型，宛如將流動的水凝結在靜止的一瞬。圖／TASAKI提供

TASAKI上海恆隆廣場的全新專賣店外觀。圖／TASAKI提供

TASAKI於上海外灘源壹號舉辦2026年Ritz Paris高級珠寶系列鑑賞活動。圖／TASAKI提供

TASAKI上海恆隆廣場的全新專賣店內部空間。圖／TASAKI提供

TASAKI品牌代言人任嘉倫出席2026年Ritz Paris高級珠寶系列鑑賞活動。圖／摘自TASAKI IG

TASAKI上海恆隆廣場的全新專賣店內部空間。圖／TASAKI提供

TASAKI 2026年Ritz Paris高級珠寶系列Resonance項鍊中央為一枚收藏級粉調南洋白珍珠。圖／TASAKI提供