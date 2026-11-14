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台式肉燥遇上義大利麵！PASTAIO副牌敦北店轉型 8款混血新菜260元起

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
PASTAIO副品牌pastaio noodle café敦北店迎來開幕二週年。圖／pastaio noodle café提供
PASTAIO副品牌pastaio noodle café敦北店迎來開幕二週年。圖／pastaio noodle café提供

主打職人每日現製生義大利麵的PASTAIO副品牌「pastaio noodle café」，敦北店迎來開幕兩週年，即日起轉型為更具都會感的Pasta Bar，推出全新菜單，與忠孝店主打的全日早午餐、甜點下午茶做出市場區隔。

新菜單延續品牌融合亞洲飲食文化的創作特色，一口氣推出8款新鮮義大利麵，價格260元起，從台式吻仔魚、辣肉燥到川味牛肉、海鮮與經典番茄醬，讓義大利麵有了更豐富的跨界表情。

不同於母品牌PASTAIO以經典義式風味結合當代料理技法，pastaio noodle café更著重亞洲混血創意，麵體以杜蘭小麥粉及00號麵粉每日製作。其中「蒜香吻仔魚吉他麵」將台式吻仔魚融入義式蒜香橄欖油麵，搭配低溫油封蒜頭與酥炸吻仔魚；「辣肉燥寬麵」則以芝麻花生醬、花椒及多種辛香料熬製四川小麵醬，再加入台灣豬肉燥與酸豇豆，呈現酸香帶辣的風味。「五種番茄大水管麵」以五種番茄打造濃郁醬底，則是偏好經典義式口味的選擇。

喜歡重口味的還有「青樓鳳尾蝦寬麵」，以岡山豆瓣醬改造義大利煙花女麵，融合番茄、鯷魚與酸豇豆；「川味牛肉寬麵」則搭配慢燉24小時的牛臉頰肉，將川味牛肉麵的香辣印象轉化為義式麵食。此外，還有毛豆軟絲吉他麵、燉牛頰大水管麵，以及以甜菜根染出粉紅色澤、搭配櫻花蝦與烏魚子的海味義大利麵，單點價格260至380元。

甜點方面，人氣「極厚布蕾法式吐司」也推出適合單人享用的尺寸。選用厚切4公分布里歐麵包，經香草蛋奶液浸泡15小時，再煎烤、炙燒出焦糖脆殼，內裡則保有布丁般的柔軟濕潤。口味包括原味180元、無花果260元及草莓280元，讓一個人用餐也能輕鬆享受甜點。

餐點之外，店內另供應薯條、烤櫛瓜、玻璃雞翅等開胃小點，飲品涵蓋精品咖啡、茶飲、花草茶及由咖啡調酒冠軍吳柄頡合作設計的輕酒精調飲。空間延續品牌簡約圓拱設計，以銅珍珠色、白色大理石與綠色植栽營造都會植系氛圍，設有30席室內座位及6席戶外座位。內用義大利麵可享套餐優惠升級，加購甜點（含法式吐司）或飲料折抵50元，加購甜點及飲料折抵120元。

◎pastaio noodle café敦北店

．地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

．電話：02-2718-0385

．營業時間：12：00～21：00

．內用低消：350元＋10%服務費

燉牛頰大水管麵380元。圖／pastaio noodle café提供
燉牛頰大水管麵380元。圖／pastaio noodle café提供

辣肉燥寬麵260元。圖／pastaio noodle café提供
辣肉燥寬麵260元。圖／pastaio noodle café提供

蒜香吻仔魚吉他麵260元。圖／pastaio noodle café提供
蒜香吻仔魚吉他麵260元。圖／pastaio noodle café提供

pastaio noodle café敦北店即日起轉型為更具都會感的Pasta Bar。圖／pastaio noodle café提供
pastaio noodle café敦北店即日起轉型為更具都會感的Pasta Bar。圖／pastaio noodle café提供

青樓鳳尾蝦寬麵（前）360元。圖／pastaio noodle café提供
青樓鳳尾蝦寬麵（前）360元。圖／pastaio noodle café提供

川味牛肉寬麵360元。圖／pastaio noodle café提供
川味牛肉寬麵360元。圖／pastaio noodle café提供

草莓法式吐司。圖／pastaio noodle café提供
草莓法式吐司。圖／pastaio noodle café提供

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