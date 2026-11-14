台式肉燥遇上義大利麵！PASTAIO副牌敦北店轉型 8款混血新菜260元起

主打職人每日現製生義大利麵的PASTAIO副品牌「pastaio noodle café」，敦北店迎來開幕兩週年，即日起轉型為更具都會感的Pasta Bar，推出全新菜單，與忠孝店主打的全日早午餐、甜點下午茶做出市場區隔。

新菜單延續品牌融合亞洲飲食文化的創作特色，一口氣推出8款新鮮義大利麵，價格260元起，從台式吻仔魚、辣肉燥到川味牛肉、海鮮與經典番茄醬，讓義大利麵有了更豐富的跨界表情。

不同於母品牌PASTAIO以經典義式風味結合當代料理技法，pastaio noodle café更著重亞洲混血創意，麵體以杜蘭小麥粉及00號麵粉每日製作。其中「蒜香吻仔魚吉他麵」將台式吻仔魚融入義式蒜香橄欖油麵，搭配低溫油封蒜頭與酥炸吻仔魚；「辣肉燥寬麵」則以芝麻花生醬、花椒及多種辛香料熬製四川小麵醬，再加入台灣豬肉燥與酸豇豆，呈現酸香帶辣的風味。「五種番茄大水管麵」以五種番茄打造濃郁醬底，則是偏好經典義式口味的選擇。

喜歡重口味的還有「青樓鳳尾蝦寬麵」，以岡山豆瓣醬改造義大利煙花女麵，融合番茄、鯷魚與酸豇豆；「川味牛肉寬麵」則搭配慢燉24小時的牛臉頰肉，將川味牛肉麵的香辣印象轉化為義式麵食。此外，還有毛豆軟絲吉他麵、燉牛頰大水管麵，以及以甜菜根染出粉紅色澤、搭配櫻花蝦與烏魚子的海味義大利麵，單點價格260至380元。

甜點方面，人氣「極厚布蕾法式吐司」也推出適合單人享用的尺寸。選用厚切4公分布里歐麵包，經香草蛋奶液浸泡15小時，再煎烤、炙燒出焦糖脆殼，內裡則保有布丁般的柔軟濕潤。口味包括原味180元、無花果260元及草莓280元，讓一個人用餐也能輕鬆享受甜點。

餐點之外，店內另供應薯條、烤櫛瓜、玻璃雞翅等開胃小點，飲品涵蓋精品咖啡、茶飲、花草茶及由咖啡調酒冠軍吳柄頡合作設計的輕酒精調飲。空間延續品牌簡約圓拱設計，以銅珍珠色、白色大理石與綠色植栽營造都會植系氛圍，設有30席室內座位及6席戶外座位。內用義大利麵可享套餐優惠升級，加購甜點（含法式吐司）或飲料折抵50元，加購甜點及飲料折抵120元。

◎pastaio noodle café敦北店

．地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

．電話：02-2718-0385

．營業時間：12：00～21：00

．內用低消：350元＋10%服務費

燉牛頰大水管麵380元。圖／pastaio noodle café提供

辣肉燥寬麵260元。圖／pastaio noodle café提供

蒜香吻仔魚吉他麵260元。圖／pastaio noodle café提供

pastaio noodle café敦北店即日起轉型為更具都會感的Pasta Bar。圖／pastaio noodle café提供

青樓鳳尾蝦寬麵（前）360元。圖／pastaio noodle café提供

川味牛肉寬麵360元。圖／pastaio noodle café提供