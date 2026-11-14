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日威新勢力！張郁嵐領軍、小諸蒸餾所首款單一麥芽威士忌登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
小諸市市長 小泉俊博（左起）、日本觀光廳長 木村典央、西武集團會長 後藤高志、小諸蒸餾所副社長暨首席調酒師兼蒸餾師 張郁嵐、小諸蒸餾所社長 島岡高志，與小諸蒸餾所財務長 島岡良衣於「KOMORO ORIGIN」上市發表記者會合影。圖／小諸蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小諸市市長 小泉俊博（左起）、日本觀光廳長 木村典央、西武集團會長 後藤高志、小諸蒸餾所副社長暨首席調酒師兼蒸餾師 張郁嵐、小諸蒸餾所社長 島岡高志，與小諸蒸餾所財務長 島岡良衣於「KOMORO ORIGIN」上市發表記者會合影。圖／小諸蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本威士忌市場再添新品牌！位於日本長野縣小諸市、座落於淺間山麓的小諸蒸餾所（Komoro Distillery），歷經三年熟成，日前終於推出品牌首款單一麥芽日本威士忌「KOMORO ORIGIN」。這不僅是酒廠自2023年6月首次蒸餾以來的重要成果，也象徵品牌從建廠、製酒到商品化，正式邁入下一階段。

小諸蒸餾所特別於東京舉辦新品發表會，由副社長暨首席調酒師兼蒸餾師張郁嵐（Ian Chang），親自揭曉新品風味與未來發展藍圖。對台灣威士忌愛好者而言，張郁嵐並不陌生。他曾在噶瑪蘭酒廠帶領製酒團隊長達16年，並追隨已故威士忌顧問Jim Swan博士學習製酒技術與理念。此次將多年累積的經驗帶進日本長野，結合小諸當地水源、氣候及四季環境，探索不同原酒與橡木桶交織的風味可能。首款作品命名為「ORIGIN」，意指「原點」，象徵品牌製酒旅程的起步；酒標則以小諸堇花為設計意象，傳達「謙遜、誠實」的品牌精神。

在風味表現上，「KOMORO ORIGIN」酒精濃度48%，官方品飲筆記以細緻花香揭開序幕，隨後浮現熟桃、青蘋果與柑橘皮香氣，並交織蜂蜜、杏仁及香草氣息，伴隨橡木桶帶來的柔和辛香與淡淡肉桂韻味。入口後，熟桃、烤蘋果與焦糖甜感逐漸展開，酒體滑順醇厚；尾韻則帶有法式焦糖烤布蕾般的甜香，以及香草卡士達與烘烤焦糖氣息，整體呈現花果香、甜感與木質辛香兼具的平衡風格。

此次新品推出700ml及200ml兩種容量，建議售價分別為24,200日圓及8,800日圓，首批700ml限量4,000瓶，200ml亦採限量推出。不過，首發銷售方式較為特殊，消費者須自即日起至15日期間參加蒸餾所指定的體驗活動或酒款購買權方案，才能取得購買資格，部分方案另須支付酒款費用。品牌目前尚未規劃於蒸餾所以外的零售通路公開販售，也未公布網路單瓶銷售計畫。

除首款酒正式上市，小諸蒸餾所也同步揭露未來產品布局。「KOMORO ORIGIN」將成為品牌四款常規酒款的第一款，後續還將推出三款各具風味特色的作品，透過不同原酒組合與橡木桶熟成，逐步建立小諸的品牌風格。長期而言，酒廠也將以12年熟成作為參考方向，視原酒品質與熟成狀態，評估推出標示年份的酒款。製酒理念則圍繞工藝傳承與精進、地方風土、橡木桶探索，以及以日本美學為基礎的風味調和四大方向。

國際市場與地方觀光，也是小諸蒸餾所積極布局的發展重點。酒廠已與新加坡航空合作開發限定單一麥芽日本威士忌，未來將提供新加坡航空套房及頭等艙品飲，讓小諸酒款透過國際航空服務接觸高端旅客。此外，營運小諸蒸餾所的輕井澤蒸餾酒製造株式會社，也與西武控股簽署合作協定，計畫結合住宿、交通及觀光資源，串聯輕井澤至小諸地區的威士忌旅遊行程，並獲得日本觀光廳地方觀光資源開發計畫支持。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「KOMORO ORIGIN」有700ml及200ml兩種容量。圖／小諸蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KOMORO ORIGIN」有700ml及200ml兩種容量。圖／小諸蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小諸蒸餾所正式推出首款單一麥芽日本威士忌「KOMORO ORIGIN」。圖／小諸蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小諸蒸餾所正式推出首款單一麥芽日本威士忌「KOMORO ORIGIN」。圖／小諸蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

輕井澤蒸餾酒製造株式會社共同創辦人兼首席調酒師張郁嵐。圖／小諸蒸餾所提供
輕井澤蒸餾酒製造株式會社共同創辦人兼首席調酒師張郁嵐。圖／小諸蒸餾所提供

威士忌 調酒 日本

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