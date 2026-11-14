全台最大自然酒展台北登場！300款佳釀、7組餐飲職人共迎十週年

全台自然派葡萄酒迷年度盛事即將登場！第十屆「喝 自然葡萄酒展」將於11月21日，在台北松山文創園區一號倉庫舉行，今年以法文「La convivialité」（同歡共樂）為主題，集結39家進口商與本地生產者，帶來超過300款、來自17個國家的自然派葡萄酒，並邀請海內外釀酒師及餐飲職人參與。適逢十週年，主辦團隊將策展方向從葡萄酒知識延伸至生活文化，以野餐、閱讀、音樂、野營、繪畫及文化儀典六大場景，呈現自然酒與飲食、藝術及日常生活的多元連結。

自然派葡萄酒近年逐漸走出小眾市場，從釀造理念、產區風土到品飲方式，已有愈來愈多消費者認識。策展人、葡萄酒作家林裕森表示，走過十年，酒展不再只著重讓大家認識喝進杯中的酒，更希望思考如何讓葡萄酒真正融入生活，成為生命經驗、創作靈感，以及環境與文化價值的具體展現。此次以「同歡共樂」為題，正是希望透過不同生活情境，讓品飲不只是味覺體驗，也成為人與人交流的媒介。

今年參展陣容涵蓋17個產國，其中法國酒款約100款居冠，西班牙約40款、澳洲26款、奧地利24款及義大利23款。海外釀酒師陣容包括法國Thierry Puzelat、西班牙Oriol Artigas、喬治亞John Wurdeman、日本目黑浩敬及澳洲Ray Chen等14位職人，並有台灣威石東、BN WineBeer及出力釀等在地釀酒團隊參與，提供酒迷直接與生產者交流的機會。

台灣在地釀造則是本屆酒展另一大亮點。自2019年啟動自然釀造計畫以來，主辦團隊持續串聯本地酒業與跨國釀酒職人，至今已累積30多款作品，今年更集結四項釀酒計畫，帶來七款風格各異的新作。與威石東合作的「B&W自然酒計畫」，首度選用台灣鮮食葡萄巨峰釀造2026自然微泡淡紅酒，另以黑后、蜜紅及木杉混釀2025粉紅自然氣泡酒。

「BN WineBeer」則攜手三麥，將不同年份的葡萄酒泥與麥芽汁共同野生發酵，結合喬治亞陶罐及漂浮酵母培養，釀出兩款熟成時間各異的葡萄酒風味啤酒。另一項「Malikuda牽手酒」則回到阿美族傳統糯米酒與酒麴文化，串聯出力釀、三麥及紐西蘭酒莊Kindeli，推出三款跨越酒種與國界的合作作品，讓台灣原生飲酒文化與國際自然釀造技術交會出全新風味。

此外，聚焦釀酒副產物循環再生的「ReWine」計畫，今年持續將葡萄皮、酒泥等原本容易被忽略的材料，轉化為創新飲食素材，透過與不同領域職人合作，探索自然釀造與台灣風土的更多可能。酒展限定新品「Wine Choco Bar」，由COFE攜手威石東與茶職人莊鎔璞，將威石東黑白混釀中浸漬黑后、蜜紅果汁的木杉葡萄皮，結合莊鎔璞精選焙製的特等小葉種紅茶，一同融入巧克力。木杉鮮明的荔枝與白花香氣，交織紅葡萄的漿果調性，再揉合小葉種紅茶的柑橘熟果香與蜂蜜甜韻，堆疊出層次豐富的島嶼風味。

今年計畫更跨足傳統釀造工藝，攜手台南後壁百年醬油廠「永興醬油」，將威石東葡萄酒泥加入黑豆蔭油，經五個月陶甕日曝發酵，讓葡萄酒窖副產物與台灣傳統醬油工藝碰撞出新的風味可能。此外，歷屆酒展也累積不少跨界成果，包括「在欉紅」推出的葡萄果醋軟糖、「乾熟工場」以酒泥熟成的臘腸，以及「台灣原味」製作的豆腐乳，持續拓展葡萄酒副產物從釀造端走向日常飲食的應用想像。

除了酒款本身，餐飲搭配也是今年酒展的一大看點。主辦單位邀集7組主廚與餐飲品牌，依循六大生活場景發想佐酒料理，讓自然派葡萄酒從品飲體驗延伸至日常餐桌。

野餐場景由Ken Bakery運用葡萄酒粕培養野生酵母，製作酸種麵包，並推出葡萄酒糖可可黑櫻桃酸種麵包；閱讀區則由日本精品熱狗品牌Emma's Hotdog帶來自製德式香腸與熱狗堡，呈現輕鬆自在的搭酒提案。「共鳴時光」邀請赤綠香料職人Shuto設計特色下酒菜，野營場景則由樂穀Chef Jün端出煙燻紅酒燉牛肉、馬告奶油燉雞腿，以煙燻與香料風味營造豐盛的戶外餐桌。

「味蕾的遐想」進一步聚焦發酵與醃漬食材，由Fermented by曾House及胭脂食品聯手推出義式手工麵餃、白酒蛤蜊珍珠麵，以及鹽梅雪菜吻仔魚飯糰、酸白菜手撕豬三明治，展現不同飲食文化交融的創意。最後，文化儀典「八歌浪」則由原桌KIMOLO攜手出力釀，以部落料理搭配傳統糯米酒，將原住民飲食文化、土地風土與釀造傳統帶上餐桌，讓今年酒展的「同歡共樂」不只停留在酒杯之間，更延伸為一場融合味覺、文化與人情的共享體驗。

◎喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature

．地點：松山文創園區 一號倉庫

．日期：2026年11月21日 （六）

．時間：AM 11：00～PM 5：00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COFE推出酒展限定新品「Wine Choco Bar」。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供

胭脂食品的酸白菜手撕豬三明治。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供

Emma's Hotdog的日本精品熱狗堡。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供