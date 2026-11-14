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全台最大自然酒展台北登場！300款佳釀、7組餐飲職人共迎十週年

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
第十屆「喝 自然葡萄酒展」集結39家進口商與本地生產者，帶來超過300款、來自17個國家的自然派葡萄酒。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供
第十屆「喝 自然葡萄酒展」集結39家進口商與本地生產者，帶來超過300款、來自17個國家的自然派葡萄酒。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供

全台自然派葡萄酒迷年度盛事即將登場！第十屆「喝 自然葡萄酒展」將於11月21日，在台北松山文創園區一號倉庫舉行，今年以法文「La convivialité」（同歡共樂）為主題，集結39家進口商與本地生產者，帶來超過300款、來自17個國家的自然派葡萄酒，並邀請海內外釀酒師及餐飲職人參與。適逢十週年，主辦團隊將策展方向從葡萄酒知識延伸至生活文化，以野餐、閱讀、音樂、野營、繪畫及文化儀典六大場景，呈現自然酒與飲食、藝術及日常生活的多元連結。

自然派葡萄酒近年逐漸走出小眾市場，從釀造理念、產區風土到品飲方式，已有愈來愈多消費者認識。策展人、葡萄酒作家林裕森表示，走過十年，酒展不再只著重讓大家認識喝進杯中的酒，更希望思考如何讓葡萄酒真正融入生活，成為生命經驗、創作靈感，以及環境與文化價值的具體展現。此次以「同歡共樂」為題，正是希望透過不同生活情境，讓品飲不只是味覺體驗，也成為人與人交流的媒介。

今年參展陣容涵蓋17個產國，其中法國酒款約100款居冠，西班牙約40款、澳洲26款、奧地利24款及義大利23款。海外釀酒師陣容包括法國Thierry Puzelat、西班牙Oriol Artigas、喬治亞John Wurdeman、日本目黑浩敬及澳洲Ray Chen等14位職人，並有台灣威石東、BN WineBeer及出力釀等在地釀酒團隊參與，提供酒迷直接與生產者交流的機會。

台灣在地釀造則是本屆酒展另一大亮點。自2019年啟動自然釀造計畫以來，主辦團隊持續串聯本地酒業與跨國釀酒職人，至今已累積30多款作品，今年更集結四項釀酒計畫，帶來七款風格各異的新作。與威石東合作的「B&W自然酒計畫」，首度選用台灣鮮食葡萄巨峰釀造2026自然微泡淡紅酒，另以黑后、蜜紅及木杉混釀2025粉紅自然氣泡酒。

「BN WineBeer」則攜手三麥，將不同年份的葡萄酒泥與麥芽汁共同野生發酵，結合喬治亞陶罐及漂浮酵母培養，釀出兩款熟成時間各異的葡萄酒風味啤酒。另一項「Malikuda牽手酒」則回到阿美族傳統糯米酒與酒麴文化，串聯出力釀、三麥及紐西蘭酒莊Kindeli，推出三款跨越酒種與國界的合作作品，讓台灣原生飲酒文化與國際自然釀造技術交會出全新風味。

此外，聚焦釀酒副產物循環再生的「ReWine」計畫，今年持續將葡萄皮、酒泥等原本容易被忽略的材料，轉化為創新飲食素材，透過與不同領域職人合作，探索自然釀造與台灣風土的更多可能。酒展限定新品「Wine Choco Bar」，由COFE攜手威石東與茶職人莊鎔璞，將威石東黑白混釀中浸漬黑后、蜜紅果汁的木杉葡萄皮，結合莊鎔璞精選焙製的特等小葉種紅茶，一同融入巧克力。木杉鮮明的荔枝與白花香氣，交織紅葡萄的漿果調性，再揉合小葉種紅茶的柑橘熟果香與蜂蜜甜韻，堆疊出層次豐富的島嶼風味。

今年計畫更跨足傳統釀造工藝，攜手台南後壁百年醬油廠「永興醬油」，將威石東葡萄酒泥加入黑豆蔭油，經五個月陶甕日曝發酵，讓葡萄酒窖副產物與台灣傳統醬油工藝碰撞出新的風味可能。此外，歷屆酒展也累積不少跨界成果，包括「在欉紅」推出的葡萄果醋軟糖、「乾熟工場」以酒泥熟成的臘腸，以及「台灣原味」製作的豆腐乳，持續拓展葡萄酒副產物從釀造端走向日常飲食的應用想像。

除了酒款本身，餐飲搭配也是今年酒展的一大看點。主辦單位邀集7組主廚與餐飲品牌，依循六大生活場景發想佐酒料理，讓自然派葡萄酒從品飲體驗延伸至日常餐桌。

野餐場景由Ken Bakery運用葡萄酒粕培養野生酵母，製作酸種麵包，並推出葡萄酒糖可可黑櫻桃酸種麵包；閱讀區則由日本精品熱狗品牌Emma's Hotdog帶來自製德式香腸與熱狗堡，呈現輕鬆自在的搭酒提案。「共鳴時光」邀請赤綠香料職人Shuto設計特色下酒菜，野營場景則由樂穀Chef Jün端出煙燻紅酒燉牛肉、馬告奶油燉雞腿，以煙燻與香料風味營造豐盛的戶外餐桌。

「味蕾的遐想」進一步聚焦發酵與醃漬食材，由Fermented by曾House及胭脂食品聯手推出義式手工麵餃、白酒蛤蜊珍珠麵，以及鹽梅雪菜吻仔魚飯糰、酸白菜手撕豬三明治，展現不同飲食文化交融的創意。最後，文化儀典「八歌浪」則由原桌KIMOLO攜手出力釀，以部落料理搭配傳統糯米酒，將原住民飲食文化、土地風土與釀造傳統帶上餐桌，讓今年酒展的「同歡共樂」不只停留在酒杯之間，更延伸為一場融合味覺、文化與人情的共享體驗。

◎喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature

．地點：松山文創園區 一號倉庫

．日期：2026年11月21日 （六）

．時間：AM 11：00～PM 5：00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COFE推出酒展限定新品「Wine Choco Bar」。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供
COFE推出酒展限定新品「Wine Choco Bar」。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供

胭脂食品的酸白菜手撕豬三明治。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供
胭脂食品的酸白菜手撕豬三明治。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供

Emma's Hotdog的日本精品熱狗堡。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供
Emma's Hotdog的日本精品熱狗堡。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供

第十屆「喝 自然葡萄酒展」將於11月21日在台北松山文創園區一號倉庫舉行。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
第十屆「喝 自然葡萄酒展」將於11月21日在台北松山文創園區一號倉庫舉行。圖／喝 自然葡萄酒展 Buvons Nature提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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