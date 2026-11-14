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獨獻台灣再推新作！格蘭利威匯聚三大洲桶藏 13年雪莉狂想曲登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「格蘭利威13年雪莉狂想曲」匯聚世界三大洲珍稀桶藏，全新登台隆重揭幕。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威13年雪莉狂想曲」匯聚世界三大洲珍稀桶藏，全新登台隆重揭幕。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet），再度為台灣市場推出獨獻限定新作「格蘭利威13年雪莉狂想曲」，以經典13年酒款為創作起點，集結歐洲、美國及加勒比海三大洲桶藏特色，將台灣人熟悉的鳳梨酥烘焙香與荔枝甜美果韻融入威士忌風味，為獨獻台灣系列寫下全新篇章。

為迎接新品登場，格蘭利威特別選在2026年全新開幕、坐落台北大巨蛋園區的臺北洲際酒店舉辦上市活動，並邀請台灣棒球代表人物「台灣隊長」陳傑憲，以及旅美棒球好手李灝宇共同出席。從三大洲匯聚而來的桶藏風味，到台灣選手站上國際舞台的拚搏精神，活動以跨越地域、挑戰極限為共同意象，呼應品牌持續突破傳統、追求創新的理念。

格蘭利威表示，台灣消費者多年來的支持，是品牌持續研發獨獻酒款的重要動力，而陳傑憲與李灝宇代表台灣挑戰世界頂尖舞台的歷程，也展現不斷超越自我的精神。此次新品最大特色，在於結合三種不同產區的橡木桶工藝。酒液先於歐洲雪莉桶及美國橡木桶中完整熟成13年，再挑選部分酒液轉入加勒比海初次填裝蘭姆酒桶過桶，讓不同地域的風土特色在酒液中交會。

歐洲雪莉桶帶來深邃濃郁的果香，美國橡木桶增添柔和甜香與圓潤口感，加勒比海蘭姆酒桶則進一步注入熱帶水果氣息，透過不同桶型的風味層次，延伸格蘭利威一貫細緻絲滑的酒體表現。在風味設計上，製酒團隊特別以台灣水果與經典甜點為靈感，讓國際桶藝呈現更貼近在地味蕾的樣貌。

聞香可感受到熱帶水果、荔枝與淡雅花香；入口後，溫暖辛香交織奶油蛋糕般的豐潤質地，蜂蜜與香草氣息逐漸浮現，並帶出近似台灣鳳梨酥的甜美烘焙香。尾韻則以優雅花香搭配細緻辛香收束，從果香、甜感到烘焙氣息，呈現豐富而鮮明的層次變化。

這款新品酒標特別印上「獨獻台灣」繁體中文字樣，凸顯其專為台灣市場打造的限定定位。「格蘭利威13年雪莉狂想曲」容量700毫升，酒精濃度40%，建議售價1,380元。從2018年首款純正雪莉桶到2026年結合三大洲桶藏的全新作品，格蘭利威再次以台灣熟悉的風味記憶為題，持續探索單一麥芽威士忌的創作可能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威13年雪莉狂想曲」容量700毫升，酒精濃度40%，建議售價1,380元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威13年雪莉狂想曲」容量700毫升，酒精濃度40%，建議售價1,380元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威匯聚世界三大洲珍稀桶藏，重磅推出巔峰新作「格蘭利威13年雪莉狂想曲」。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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格蘭利威攜手台灣隊長陳傑憲（左）、台灣強棒李灝宇，揭幕世界新標竿。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威攜手台灣隊長陳傑憲（左）、台灣強棒李灝宇，揭幕世界新標竿。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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