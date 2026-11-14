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AI時代死背已過時！Apple揭密未來教育新趨勢 Mac、iPad加速教學轉型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2026資訊月暨台灣教育科技展即日起11月15日於台北世貿一館登場，Apple教育團隊於現場打造「Mac & iPad體驗館」。記者黃筱晴／攝影
2026資訊月暨台灣教育科技展即日起11月15日於台北世貿一館登場，Apple教育團隊於現場打造「Mac & iPad體驗館」。記者黃筱晴／攝影

2026資訊月暨台灣教育科技展即日起11月15日於台北世貿一館登場，Apple教育團隊除了在現場打造「Mac & iPad體驗館」，更於13日舉辦「2026國際教育領袖論壇」，邀請來新加坡與印尼的AI教育專家，深入剖析AI人工智慧如何重塑教學現場並培育未來人才。

論壇主題演講中，新加坡School of Science and Technology科技院長Aurelius Yeo楊健榮表示，AI時代許多初階工作正逐步消失，未來職場需要能解決真實問題的創新者，而非只會死記硬背的學生。SST校園全面使用MacBook進行教學，核心考量是降低學習門檻，同時不限制學生的終極發展潛能。

印尼Bina Bangsa教育集團教育科技總監Alvin Soliman Miclat特則分享，該集團旗下已有5所校區獲「Apple傑出學校」認證，團隊自2022年底起積極探索AI輔助教學，為兼顧個人化學習與數據隱私，透過LM Studio在本地端部署開源模型，建置私有知識庫與7款教學應用。其中，中文口說系統可讓學生反覆練習至90%達標並自動批改；過去需3名教師耗時4個月編寫的劍橋模擬試題，現在透過AI短時間即可生成並交由教師審核把關，大幅減輕備課與行政負擔。

展場活動方面，「Mac & iPad體驗館」規劃Mac AI、iPad AI雙體驗區及大教室體驗區，每日安排7堂實作課程。現場除展示Mac Studio、Mac mini、MacBook Neo與iPad外，最新觸控MacBook Pro也首度開放教育工作者實機體驗，並現場示範Apple Intelligence結合Padlet AI、Goodnotes AI、NotebookLM、Gemini與Claude等工具，透過跨裝置「接續互通」加速備課與作業批改。

此外，Apple也攜手國眾電腦、極電資訊、晶盛科技與Straight A等教育夥伴，提供電腦教室建置、充電車管理與AI評鑑等一站式方案。現場也邀請雲林鎮東國小與台中華龍國小2所「Apple傑出學校」設攤分享數位教學成果，並將於15日舉行「iPad學習成果創意挑戰賽」頒獎典禮，完整呈現智慧校園的創新樣貌。

Apple教育團隊13日舉辦「2026國際教育領袖論壇」，特別邀請來自新加坡與印尼的國際專家，針對未來人才培育、校園AI隱私安全與私有化AI決策應用進行深度剖析與跨國交流。記者黃筱晴／攝影
Apple教育團隊13日舉辦「2026國際教育領袖論壇」，特別邀請來自新加坡與印尼的國際專家，針對未來人才培育、校園AI隱私安全與私有化AI決策應用進行深度剖析與跨國交流。記者黃筱晴／攝影

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