Threads爆紅「厚蜜地瓜美式」免費喝！CAMA CAFE進駐咖啡展 限時88折

咖啡加地瓜會是什麼滋味？CAMA CAFE二十周年限定「厚蜜地瓜」系列近期在Threads掀起討論，品牌趁勢將話題飲品帶進「2026臺灣國際咖啡展」，由專業咖啡師現場沖煮，開放民眾免費試飲，並同步推出11月底前的限定折扣。

適逢品牌成立20周年，CAMA CAFE推出3款「厚蜜地瓜」系列限定飲品，以台灣在地食材結合咖啡工藝，意外在社群平台Threads及Instagram引發話題。其中，「厚蜜地瓜美式」及「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」更成為討論焦點。

兩款展場主打飲品各有特色。「厚蜜地瓜美式」將台農57號地瓜的濃郁香甜，結合金獎義式濃縮咖啡，再以蜂蜜點綴自然甜感，呈現類似現烤蜜地瓜的溫潤尾韻；「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」則以抹茶微苦茶韻搭配地瓜甜香與綿密奶香，交織出不同層次，適合喜歡抹茶風味的消費者。

除了咖啡展免費試飲，CAMA CAFE也加碼推出系列優惠。即日起至11月30日，購買「厚蜜地瓜」系列飲品可現折5元；會員透過App領券可折抵10元，另有任選兩杯88折優惠。三款厚蜜地瓜系列飲品預計限定販售至2026年底，同步推出20周年紀念咖啡及限量周邊商品。

「2026臺灣國際咖啡展」展期至11月16日，現場可體驗話題飲品，免費試飲活動及現場供應情形依品牌展場公告為準。

CAMA CAFE專業咖啡師於「2026臺灣國際咖啡展」現場沖煮社群爆紅的「厚蜜地瓜美式」及「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」，邀請全台咖啡迷親臨現場免費試飲。圖／CAMA CAFE提供