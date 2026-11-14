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全新餐飲品牌GIMME進駐新光三越A8！地中海小盤菜、台灣茶調酒登場
雄獅集團旗下餐飲事業欣食旅再推新品牌！全新餐飲品牌「GIMME」即起進駐新光三越台北信義新天地A8館3樓，定位在「Healthy Light Bistro」，主打地中海料理、小盤分享菜及台灣茶創意調酒，瞄準都會上班族下班聚會、朋友小酌等「輕社交」需求。配合開幕，祭出調酒買一送一及會員消費9折等優惠。
欣食旅自2017年跨足餐飲市場，以健康與美味兼具為核心，目前旗下有gonnaEAT、gonnaEXPRESS、gonnaPLUS及光一咖啡等品牌，連同GIMME共計12間門市。新品牌定位介於健康日常餐飲與生活體驗型餐廳之間，以Small Plates小盤菜為特色，提供分享餐點及個人主餐選擇。
餐點以地中海料理為靈感，推薦「炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒」，以炙烤帶出蔬菜甜味，搭配榛果烤紅椒醬及是拉差腰果醬汁；「優格燕麥炸雞與Jalapeno優格醬汁」則以去骨雞腿肉裹上優格、燕麥及杏仁酥炸。主餐包括搭配烤酪梨、玉米莎莎的「爐烤鮭魚」，以及結合舒肥雞胸、酪梨、藜麥的「舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉」，另有松子芝麻奶油牛排寬麵。
飲品融入台灣在地風味，「老街情懷」以冬瓜茶、話梅搭配泥煤威士忌，「粉霧花園」結合烏龍茶與番石榴；不飲酒者則可選擇以紫蘇、蜜桃、紅茶及氣泡調製的無酒精飲品「森語」。
開幕優惠，即起至15日推出調酒買一送一，每日限前30組、限內用。
欣食旅表示，今年營收目標上看6億元，年增逾1成，預計5年內全品牌展店至50家，並以2032年朝向IPO為目標。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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