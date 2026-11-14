嘉義新飯店搶先住！煙波阿里山北門館開幕 Klook獨家訂房4千有找

煙波國際觀光集團全新品牌「煙波城行阿里山北門館」即起試營運，11月24日正式開幕。Klook即日起至17日獨家販售住房專案，每房最低不到4,000元，入住日期即日起至2027年2月28日，跨年、寒假出遊都可提前預訂，目前春節尚未開放訂房。

煙波城行阿里山北門館是煙波集團首間以城市探索為核心的旅宿，座落嘉義市文化核心區，鄰近阿里山森林鐵路北門車站，將嘉義木都文化、鐵道歷史及日式街區風情融入空間設計。

客房以和洋木質風格為主，提供雙人房、家庭房等房型，館內設有「沁野露庭」，結合三溫暖及健身房，讓旅客在城市漫遊後放鬆休憩。

餐飲則引進「莫內饗宴嘉義北門店」，規劃9大主題餐區、百道料理，包含SRF極黑和牛、活跳蝦及本土漁港直送鮮魚等食材，結合歐陸料理與台灣在地風味。

除了嘉義新飯店，Klook也推出「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」優惠，即日起至2027年3月31日，旅客完成活動登記後，透過Klook預訂日本飯店，累積入住滿6晚，不限飯店家數及訂單筆數，並於活動期限內完成入住，即可獲得3,000元台灣飯店住宿券，可運用於下一趟國旅。此外，11月30日前，預訂台灣或日本飯店，使用玉山銀行國民旅遊卡付款並輸入優惠碼「ESUNDCHOT2611」，可享85折起優惠，最高折抵600元。

煙波城行阿里山北門館是煙波集團旗下首間以城市探索為核心的跨世代美學飯店。圖/煙波國際觀光集團提供