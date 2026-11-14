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嘉義新飯店搶先住！煙波阿里山北門館開幕 Klook獨家訂房4千有找
煙波國際觀光集團全新品牌「煙波城行阿里山北門館」即起試營運，11月24日正式開幕。Klook即日起至17日獨家販售住房專案，每房最低不到4,000元，入住日期即日起至2027年2月28日，跨年、寒假出遊都可提前預訂，目前春節尚未開放訂房。
煙波城行阿里山北門館是煙波集團首間以城市探索為核心的旅宿，座落嘉義市文化核心區，鄰近阿里山森林鐵路北門車站，將嘉義木都文化、鐵道歷史及日式街區風情融入空間設計。
客房以和洋木質風格為主，提供雙人房、家庭房等房型，館內設有「沁野露庭」，結合三溫暖及健身房，讓旅客在城市漫遊後放鬆休憩。
餐飲則引進「莫內饗宴嘉義北門店」，規劃9大主題餐區、百道料理，包含SRF極黑和牛、活跳蝦及本土漁港直送鮮魚等食材，結合歐陸料理與台灣在地風味。
除了嘉義新飯店，Klook也推出「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」優惠，即日起至2027年3月31日，旅客完成活動登記後，透過Klook預訂日本飯店，累積入住滿6晚，不限飯店家數及訂單筆數，並於活動期限內完成入住，即可獲得3,000元台灣飯店住宿券，可運用於下一趟國旅。此外，11月30日前，預訂台灣或日本飯店，使用玉山銀行國民旅遊卡付款並輸入優惠碼「ESUNDCHOT2611」，可享85折起優惠，最高折抵600元。
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