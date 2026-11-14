快訊

半導體風雲／黃仁勳未來會重返輝達？專家點出三道條件

槓上陳沂掀特權爭議！網友犀利提問「拿掉101與名牌剩什麼？」 賈永婕7字回應

蘭嶼外海互嗆！中國海警喊「中華民國不存在」 花蓮艦回「互不隸屬」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義新飯店搶先住！煙波阿里山北門館開幕 Klook獨家訂房4千有找

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
客房設計以和洋木質風格為主軸，包含雙人房、家庭房等多元房型選擇。圖/煙波國際觀光集團提供
客房設計以和洋木質風格為主軸，包含雙人房、家庭房等多元房型選擇。圖/煙波國際觀光集團提供

煙波國際觀光集團全新品牌「煙波城行阿里山北門館」即起試營運，11月24日正式開幕。Klook即日起至17日獨家販售住房專案，每房最低不到4,000元，入住日期即日起至2027年2月28日，跨年、寒假出遊都可提前預訂，目前春節尚未開放訂房

煙波城行阿里山北門館是煙波集團首間以城市探索為核心的旅宿，座落嘉義市文化核心區，鄰近阿里山森林鐵路北門車站，將嘉義木都文化、鐵道歷史及日式街區風情融入空間設計。

客房以和洋木質風格為主，提供雙人房、家庭房等房型，館內設有「沁野露庭」，結合三溫暖及健身房，讓旅客在城市漫遊後放鬆休憩。

餐飲則引進「莫內饗宴嘉義北門店」，規劃9大主題餐區、百道料理，包含SRF極黑和牛、活跳蝦及本土漁港直送鮮魚等食材，結合歐陸料理與台灣在地風味。

除了嘉義新飯店，Klook也推出「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」優惠，即日起至2027年3月31日，旅客完成活動登記後，透過Klook預訂日本飯店，累積入住滿6晚，不限飯店家數及訂單筆數，並於活動期限內完成入住，即可獲得3,000元台灣飯店住宿券，可運用於下一趟國旅。此外，11月30日前，預訂台灣或日本飯店，使用玉山銀行國民旅遊卡付款並輸入優惠碼「ESUNDCHOT2611」，可享85折起優惠，最高折抵600元。

煙波城行阿里山北門館是煙波集團旗下首間以城市探索為核心的跨世代美學飯店。圖/煙波國際觀光集團提供
煙波城行阿里山北門館是煙波集團旗下首間以城市探索為核心的跨世代美學飯店。圖/煙波國際觀光集團提供

煙波城行阿里山北門館新開幕，Klook即日起獨家開賣。圖/煙波國際觀光集團提供
煙波城行阿里山北門館新開幕，Klook即日起獨家開賣。圖/煙波國際觀光集團提供

北門 Klook 訂房

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

義大跨年煙火模擬亮相！500公尺空中花海迎2027

周五下班就飛香港！3大商圈變身耶誕小鎮　萬元有找玩3天2夜

Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

秋冬手搖飲優惠來了！五桐號哈密瓜新品79元起、大苑子柳丁綠2杯99元

相關新聞

Threads爆紅「厚蜜地瓜美式」免費喝！CAMA CAFE進駐咖啡展 限時88折

咖啡加地瓜會是什麼滋味？CAMA CAFE二十周年限定「厚蜜地瓜」系列近期在Threads掀起討論，品牌趁勢將話題飲品帶進「2026臺灣國際咖啡展」，由專業咖啡師現場沖煮，開放民眾免費試飲，並同步推出11月底前的限定折扣。

全新餐飲品牌GIMME進駐新光三越A8！地中海小盤菜、台灣茶調酒登場

雄獅集團旗下餐飲事業欣食旅再推新品牌！全新餐飲品牌「GIMME」即起進駐新光三越台北信義新天地A8館3樓，定位在「Healthy Light Bistro」，主打地中海料理、小盤分享菜及台灣茶創意調酒，瞄準都會上班族下班聚會、朋友小酌等「輕社交」需求。配合開幕，祭出調酒買一送一及會員消費9折等優惠。

嘉義新飯店搶先住！煙波阿里山北門館開幕 Klook獨家訂房4千有找

煙波國際觀光集團全新品牌「煙波城行阿里山北門館」即起試營運，11月24日正式開幕。Klook即日起至17日獨家販售住房專案，每房最低不到4,000元，入住日期即日起至2027年2月28日，跨年、寒假出遊都可提前預訂，目前春節尚未開放訂房。

周五下班就飛香港！3大商圈變身耶誕小鎮 萬元有找玩3天2夜

年末想出國感受耶誕氣氛，不必請長假！香港年度節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於11月18日至2027年1月5日登場，今年活動規模創歷年之最，首度將「香港冬日小鎮」擴大至中環、尖沙咀、銅鑼灣3大旅遊熱點，從22米高巨型耶誕樹、沉浸式光影表演，到超過7,000盞燈球打造的夢幻燈海，讓整座城市化身冬日節慶舞台。

大雪、寒冬怎麼搭？韓韶熙入鏡Boucheron冬季形象廣告 氣質也冷艷

法國珠寶世家Boucheron寶詩龍發表了2026歲末佳節「Winter in Paris」形象廣告，捕捉巴黎白雪紛飛、街燈亮起並悄然換上銀白新裝的詩意時刻；本次發表集結三位東西方明星：韓韶禧、Daisy Edgar-Jones，以及品牌摯友、土耳其演員Dilan Çiçek Deniz，分別演繹Quatre、Serpent Bohème與Plume de Paon三大經典系列，為巴黎注入迷人節慶魔力。

有行旅／來場加國極光盛宴

追光、入山、棲湖、望海四節奏，收攬加拿大冬末春初的壯麗風光。連續三晚黃刀鎮追極光、走訪黃刀第一民族領袖家族的原住民營地、體驗大奴湖的冰路探險；接著轉入雪境洛磯山脈門戶卡納納斯基斯，下榻Ｇ８高峰會各國元首入住的山林度假村連住兩晚，搭乘景觀直升機俯瞰雪峰；走進班夫、優鶴兩大國家公園，二連泊露易絲湖城堡飯店面湖房，收藏冰封湖色；再一路走向太平洋港灣與英式花園，最後來到櫻綻溫哥華，一趟旅程收藏五種截然不同的加拿大春日風貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。