周五下班就飛香港！3大商圈變身耶誕小鎮 萬元有找玩3天2夜

年末想出國感受耶誕氣氛，不必請長假！香港年度節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於11月18日至2027年1月5日登場，今年活動規模創歷年之最，首度將「香港冬日小鎮」擴大至中環、尖沙咀、銅鑼灣3大旅遊熱點，從22米高巨型耶誕樹、沉浸式光影表演，到超過7,000盞燈球打造的夢幻燈海，讓整座城市化身冬日節慶舞台。

此外，香港也推出10萬份冬日優惠，年底跨年倒數煙花匯演規模同步升級。想趁周末快閃香港，旅行社也推出三天兩夜機加酒含稅9,900元起的自由行方案。

●首次串聯3大商圈 耶誕氛圍百分百

今年「香港繽紛冬日巡禮」最大亮點，是首次串聯中環、尖沙咀及銅鑼灣3大商圈，讓旅客可以沿著不同街區探索耶誕裝置與節慶活動。

中環皇后像廣場花園將打造「香港冬日小鎮．中環」，以環球耶誕歷奇為主題，營造歐陸風格火車站場景。現場設置長達12米的經典蒸氣火車、馴鹿及玩具熱氣球等裝置，並推出歷年最高、達22米的戶外耶誕樹，成為今年最受矚目的打卡地標。園區內還有特色耶誕小木屋、節日禮品及美食市集，並設置耶誕郵局、寄願站與明信片專區，讓旅客留下節日祝福。

中環另一項重頭戲，是每晚7時起登場的沉浸式光影表演。包括中國銀行大廈、終審法院大樓、香港大會堂、滙豐總行大廈、太子大廈及香港文華東方酒店等多座地標建築，將透過八幕光影故事串聯，帶領觀眾穿越冰雪天地、玩具世界與糖果王國等奇幻場景，搭配巨型耶誕樹及現場裝置隨音樂變換燈光，營造大型戶外節慶劇場。

維港另一側的尖沙咀，則以「香港冬日小鎮．尖沙咀」呈現不同風格的冬日景致。香港文化中心與尖沙咀鐘樓將化身光影舞台，推出「冬日星光音樂會」，透過卡通動物角色啟動點唱機，將經典耶誕歌曲重新演繹為流行舞曲及搖擺爵士樂，讓海濱充滿歡樂氣氛。

喜歡浪漫燈景的旅客，還可沿海濱走訪香港藝術館及香港太空館，欣賞「極光幻境」光影裝置。藝術館外牆將呈現夢幻極光色彩，太空館則化身巨型水晶球，搭配雪花與馴鹿影像，周邊更以逾7,000盞燈球打造燈海，隨音樂變換色彩，成為維港夜間散步的另一處亮點。

銅鑼灣則以耶誕老人與6隻可愛精靈的奇幻相遇為靈感，打造「香港冬日小鎮．銅鑼灣」。蘭芳道及白沙道將推出外牆光影表演，呈現精靈在聖誕工房準備禮物的故事；恩平道、希慎道也將布置節慶燈飾。其中，希慎道規劃全長40公尺的戶外精靈酒吧，讓旅客一邊品嘗特調飲品、一邊感受節慶氣氛。12月中旬起，銅鑼灣還將陸續推出耶誕市集、工作坊及零售餐飲優惠，並安排導賞活動，帶領旅客探索當地樓上舖文化。

除了3大冬日小鎮，香港跨年倒數煙花匯演也將作為年度壓軸活動登場，今年規模預計全面提升，詳細安排將另行公布。香港旅遊發展局也整合全城節慶活動及優惠資訊，方便旅客規劃行程。

●三天兩夜機加酒9,900元起 跨年煙火VIP行程也開賣

配合冬日節慶，旅行社同步推出香港自由行及跨年套裝行程。易飛網推出香港航空搭配銅鑼灣利景酒店三天兩夜自由行，每人含稅9,900元起，四人一室，另可加購昂坪360標準車廂來回纜車票，兩人優惠價999元。

易遊網則推出星宇航空搭配旺角帝盛酒店兩天一夜自由行，每人含稅9,999元起，二人一室，並加贈昂坪360標準車廂來回纜車票一張。可樂旅遊推出長榮航空搭配香港歷山酒店海景房三天兩夜行程，每人含稅11,800元起。

想在維港迎接2027年，易遊網推出跨年煙火VIP觀賞行程，旅客可從中環登船，經專屬通道前往尖沙咀維港VIP看台，避開一般街道人潮，搭配港島輕奢酒店，12月30日出發三天兩夜，每人含稅36,900元起。

東南旅遊則推出高雄出發的跨年行程，安排海港城觀賞區近距離欣賞維港煙火，並贈送港幣300元禮券，搭配長榮航空及香港歷山酒店，12月31日出發三天兩夜，每人含稅22,288元起。

此外，百威旅遊也推出香港出發的皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪套裝，12月10日、17日出發，包含台港來回機票、香港飯店住宿一晚及郵輪內側艙兩晚，另安排飯店至啟德郵輪碼頭及碼頭至機場快線九龍站接送，四天三夜每人含稅35,900元起。

「香港繽紛冬日巡禮」活動期間為2026年11月18日至2027年1月5日，更多節慶活動資訊可至香港旅遊發展局官網查詢。

香港冬日小鎮之中環的22米戶外耶誕樹。圖/港旅局提供

保誠保險香港冬日小鎮。圖/港旅局提供

皇后像廣場花園推出冰雪天地光影表演。圖/港旅局提供