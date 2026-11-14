大雪、寒冬怎麼搭？韓韶熙入鏡Boucheron冬季形象廣告 氣質也冷艷

法國珠寶世家Boucheron寶詩龍發表了2026歲末佳節「Winter in Paris」形象廣告，捕捉巴黎白雪紛飛、街燈亮起並悄然換上銀白新裝的詩意時刻；本次發表集結三位東西方明星：韓韶禧、Daisy Edgar-Jones，以及品牌摯友、土耳其演員Dilan Çiçek Deniz，分別演繹Quatre、Serpent Bohème與Plume de Paon三大經典系列，為巴黎注入迷人節慶魔力。

Quatre系列是在2004年發表，Boucheron選用了雙圈同心圓、巴黎飾紋、羅緞直線刻紋與鑽石圈四大典藏元素融合，創造出建築幾何美感與豐富的多樣性。工匠須先分開雕琢不同材質與金色的四枚圓環，再透過精密沖壓無膠無焊接合，誤差僅百分之一毫米。穿戴上中性俐落、極具都會現代感，可單戴或疊搭；Serpent Bohème則問世於1968年，以波希米亞自由精神重新詮釋品牌經典Serpent靈蛇圖騰，將蛇首抽象化為水滴造型，工匠以錘鑿手工雕刻蛇鱗紋理、編織細緻扭索鍊，並在背面打造蜂巢鏤空結構以增強寶石透光火彩，不同的Serpent Bohème珠寶皆展現復古浪漫，並散發優雅韻味；而Plume de Paon系列則源於1883年創辦人把玩孔雀羽毛的靈感，重現羽毛的輕盈生命力，穿戴時飄逸空靈、宛如微風輕拂肌膚。

南韓女星韓韶禧像是置身一處巴黎寓所遠眺雪景，換上兩套不同珠寶造型。她在冬夜靜謐氛圍中配戴了Serpent Bohème系列黃金與鑽石作品，搭配全新深邃縞瑪瑙耳環、項鍊及戒指，白色毛衣讓即便身處冬天依然能感受到純真、放鬆，尤其多層次搭配上寶石與貴金屬後、更顯閃耀；另一套韓韶禧則選戴了Quatre Classique系列三色金結合棕色PVD耳環、項鍊與雙戒，透過幾何飾紋交織經典與當代美學，散發冷豔神秘的「韓」式魅力。

英國女星Daisy Edgar-Jones則像是漫步在飄雪街頭與柔和街燈下，她以白金材質Plume de Paon孔雀羽毛系列登場，包括鑲嵌海藍寶石與鑽石的高級珠寶項鍊、耳環、戒指與手鐲，細膩捕捉羽毛輕盈柔美姿態，羽毛的空靈意象也在冬天中帶來了生機的暗示；而隨後第二套造型Daisy Edgar-Jones則改以Quatre Radiant白金鑽石耳環、戒指疊戴Quatre Black黑色PVD項鍊與手鐲，在優雅仙氣中注入不羈的俐落態度。

土耳其女星Dilan Çiçek Deniz雖然在台灣沒有代表性戲劇或電影作品，但她曾在2014年獲得取得環球小姐代表權，此後並加入Netflix多部戲劇演出。在歲末佳節「Winter in Paris」形象廣告中，Dilan Çiçek Deniz配戴上了Serpent Bohème系列黃金鑲鑽作品，涵蓋高級珠寶項鍊、石英表、耳環、戒指與手鐲，散發奢華貴氣；值得一提的是其中一款高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊選用了黃金並鑲嵌滿滿鑽石，項鍊上看565萬元，華麗的鑽石火光更像漫天雪地中的點點光輝，讓每個許下的願望都悄然成真、幸福滿溢。

土耳其演員Dilan Çiçek Deniz。圖／Boucheron提供

Serpent Bohème系列腕表（WA015708），黃金、石英機芯、時間顯示，鑲嵌鑽石，113萬元。圖／Boucheron提供

高級珠寶系列Plume de Paon孔雀羽毛項鍊（JPN00718），白金、鑲嵌鑽石與海藍寶石，價格店洽。圖／Boucheron提供

Serpent Bohème系列手鐲（JBT00852），黃金、鑲嵌鑽石，80萬2,000元。圖／Boucheron提供

Quatre Classique系列耳環（JCO00138），白金、黃金和玫瑰金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，29萬2,000元。圖／Boucheron提供

高級珠寶系列Quatre Radiant戒指（JRG03255）白金、鑲嵌鑽石，189萬元。圖／Boucheron提供

南韓女星韓韶禧以白色高領毛衣疊搭多款Boucheron高級珠寶，展現氣質女人味。圖／Boucheron提供

Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環，是Boucheron源自1883年的經典設計，呈現出羽毛的空靈更有法國高級珠寶的頂級金工。圖／Boucheron提供

英國女星Daisy Edgar Jones。圖／Boucheron提供