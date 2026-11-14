立院昨三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，將育兒留職停薪適用子女年齡擴大至八歲以下，以「日」為單位的彈性育兒假增至六十天，產假則延長至十四周，配偶的陪產假及陪產檢假也延長至十四天。不過托育及就業政策催生聯盟提醒，產假與配偶的陪產檢及陪產假增幅懸殊，恐導致母親在育兒初期孤軍奮戰。

2026-11-14 00:13