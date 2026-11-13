台中新光三越12米「銀河之心」耶誕樹登場 耶誕跨年商機提前引爆

全台耶誕節慶氛圍提前升溫！台中新光三越百貨今年以「銀河之心」為主題，即日起至2027年1月4日，在一樓水舞廣場打造高達12米的璀璨耶誕樹，結合彎月幻景、奢耀星辰及星河廊道，營造沉浸式銀河場景，成為今年台中耶誕打卡新地標。

新光三越同步推出耶誕點燈派對、百位耶誕老公公報佳音、全館品牌尋樹集章及耶誕禮物推薦清單，並串聯餐飲品牌推出節慶限定饗宴，搶攻年末耶誕、跨年消費商機。

此外，台中新光三越《是誰遊樂園》巡迴展也自即日起盛大開展，連續19天免費入場，邀請消費者跟著Maruco小畫室走進童趣溫暖的耶誕魔法遊樂園。

今年台中新光三越的耶誕布置，以恆星為設計核心，全新打造的「銀河之心耶誕樹」採五層圓弧結構，將層層閃耀的星芒融入枝葉之中，宛如銀河光影垂掛而下。

高達12米的耶誕樹以巨型八芒星為視覺焦點，搭配樹頂星芒與主星上下輝映，象徵希望與祝福；周圍再延伸彎月幻景、奢耀星辰及星河廊道，串聯萬點燈火，打造宛如微縮銀河的夢幻場景。

除了耶誕樹打卡亮點，新光三越也規劃一系列節慶活動。11月21日下午5時將舉辦耶誕點燈派對，由舞客星以K-POP演出揭開序幕，並邀請人氣唱跳男團U:NUS接力演出，帶領民眾共同點亮銀河之心耶誕樹。11月28日下午4時則邀請李科穎、李佑真現場演奏爵士鼓，增添冬日節慶氣氛。

耶誕期間也將推出多項互動活動，11月21日至12月25日，民眾可拍攝耶誕樹照片或15至30秒創意短影音，上傳FB、IG或Reels並標記指定標籤，即可憑新光三越會員APP兌換耶誕好禮或指定獎項。

此外，全館串聯品牌耶誕樹推出「銀河巡禮」活動，透過LINE數位尋樹集章，集滿3點並綁定會員APP，即可兌換耶誕驚喜好禮；另有分級心願盲盒交換活動，消費者投入禮物即可隨機交換，還有機會抽中明星拍立得、品牌商品及星級餐券。

活動高潮則落在12月24日平安夜，當晚8時30分將有100位耶誕老公公齊聚一樓水舞廣場報佳音，為民眾帶來充滿歡樂與祝福的耶誕夜。

看準年末送禮及犒賞商機，新光三越也精選精品、美妝及3C科技等耶誕禮物清單。台中獨家形象店L'Artisan Parfumeur推出2026限量聖誕倒數月曆，推薦價1萬8,500元；iPhone Duo推薦價7萬4,900元起；ANTEPRIMA Standard Miniatura斜背包推薦價9,990元。

新開幕的傑仕登任天堂授權商品旗艦中心，則推出Nintendo Switch 2《薩爾達傳說》40周年紀念版主機，推薦價1萬6,480元，鎖定不同族群的節慶送禮需求。

餐飲方面，各樓層餐廳也推出耶誕限定套餐及微醺優惠，搶攻歲末聚餐市場。其中，4樓心潮飯店推出潮味四人套餐，推薦價4,580元；名人坊聖誕雙人精緻分享餐，特價4,200元；9樓黑毛屋精選四人套餐，推薦價5,580元，主打日本和牛及海鮮鍋物。

7樓老乾杯推出和牛匠雙人套餐，推薦價4,160元；9樓初魚則以當季食材推出無菜單料理，推薦價1,980元，提供消費者多元的耶誕聚餐選擇。

延續2025年《是誰遊樂園》的童趣與驚喜，巡迴最終站也從11月13日起至12月1日，在台中新光三越10樓天空劇場盛大開展。本展特別攜手台灣知名插畫家王詩婷Maruco，以其創作品牌「Maruco 小畫室」筆下的療癒小動物為主角，打造童趣溫暖的耶誕魔法遊樂園，帶大小朋友展開一場奇幻旅程。

本次展覽精心打造9大主題互動展區、逾百件創作展出，處處藏著驚喜彩蛋，每個角落都是拍照打卡的絕佳場景。現場更設置了DIY創作區，讓民眾自由蓋印集章、體驗拼貼創作。