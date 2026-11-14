Coupang酷澎雙11單日業績飆升600%創新高 「火箭速配」與「清晨配送」便利服務伴隨營養保健品、3C家電強勁成長

Coupang酷澎1111狂購祭邀請啦啦隊女神李多慧擔任品牌好友，並結合天天品類優惠帶動業績顯著成長。 圖／ Coupang 提供

美商Coupang酷澎「1111狂購祭」業績創年度新高，雙11期間推出每日品類限時優惠、WOW會員下單抽最高價值111,111元酷澎幣等多重好康，帶動11月11日當天訂單量較平日增加600%，單日業績呈現三位數百分比成長、寫下今年新高。

隨著Coupang酷澎持續擴充多元選品，並深化與國際大廠的緊密合作，結合極具競爭力的價格優勢，全站多數品類業績在雙11期間皆較平日成長2倍以上。即便在物流高峰期間，Coupang酷澎仍致力為WOW會員提供「火箭速配」今日下單最快隔日到貨，以及「清晨配送」的穩定高效物流體驗，成功帶動食品飲品、營養保健、母嬰用品、3C家電、家庭清潔、寵物等核心品類成為今年雙11的最強成長引擎。

零食飲品、營養食品同步成長 深化品牌合作帶動多元消費需求

今年雙11期間，Coupang酷澎觀察到顧客對健康營養商品的需求明顯提升，尤其酷澎在保健品類具競爭力的價格，火箭速配及火箭跨境集結維生素、魚油、成人營養品、成人奶粉、乳清蛋白以及綜合維他命等各式營養保健品，引爆營養補充品類買氣躍升7倍。

食品零食及包裝飲品方面迎來較今年前期12倍卓越成長，顧客可一次在Coupang酷澎購足各式洋芋片、零食、早餐穀片、堅果及烹調食材等，而顧客隨手就想要的碳酸飲料、能量飲料、即飲咖啡與茶飲等，結合火箭速配及WOW會員專屬的「清晨配送」直送到家的便利服務，均成為雙11期間的重要成長動能。

深化大廠合作搶攻家庭客 母嬰用品單日成長創史上新高

在母嬰與家庭日用品方面，Coupang酷澎持續深化與各大國際領導品牌的策略合作，全面網羅Pampers幫寶適紙尿褲、Ariel洗衣精、Lenor蘭諾衣物清潔用品、Whisper好自在女性生理用品，以及Pert飛柔、Head & Shoulders海倫仙度絲、Pantene潘婷洗護髮等熱銷生活必需品，滿足家庭一站式採購需求。作為台灣家長採購育兒用品的首選平台，Coupang酷澎不僅能將嬰幼兒紙尿褲、濕紙巾及嬰兒配方奶粉快速送達，幼兒階段所需的嬰兒推車與玩具更在11月11日當天創下品類單日史上最強成長。透過「火箭速配」今天下單最快隔日到貨，以及WOW會員專屬的「清晨配送」服務，即便面對雙11訂單激增物流高峰期，Coupang酷澎依然維持穩定高效的配送品質，成為忙碌家長最可靠的育兒神隊友。

3C家電1年抵4年展現驚人潛力 獨家海外寵物選品驚艷毛爸媽

3C家電方面，Coupang酷澎加深與全球品牌的合作，在不斷擴增倉儲物流中心等基礎建設下，中大型家電、手機、耳機、筆記型電腦等在雙11期間創造較平日近13倍成長。合作品牌曾指出，與Coupang酷澎合作1年就達成其他通路4年的表現，凸顯Coupang酷澎在科技產品銷售與品牌合作上的成長潛力。

此外，看準台灣蓬勃發展的毛孩商機，Coupang酷澎也在雙11期間為廣大毛爸媽帶來驚喜，不僅集結豐富的台灣在地優質品牌，更獨家引進眾多海外人氣寵物選品，滿足飼主對毛孩飲食與日常照護的多元高標準需求。

美商Coupang酷澎自2022年起為台灣市場提供火箭速配、火箭跨境等服務，並於去年推出訂閱制WOW會員，每月僅需59元，即可享有火箭速配、火箭跨境」無門檻免運，以及「火箭速配」30天退貨服務。Coupang酷澎持續以多元選品、具競爭力價格、最快隔日到貨及完善顧客服務，為台灣顧客打造安全、便利且令人驚艷的WOW使用體驗。