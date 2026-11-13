萊爾富再推戰鬥陀螺 11/14限量開賣「CX-07」、「UX-20」、「BX-49」

戰鬥陀螺熱潮持續延燒，吸引不同年齡層玩家投入收藏與對戰行列，相關話題更頻頻登上社群平台。看準玩家熱烈迴響與收藏需求，萊爾富再度引進人氣戰鬥陀螺，指定門市將於11月14日上午10點限量開賣3款《BEYBLADE X》系列新品，包含「CX-07天馬爆擊」（售價575元）、「UX-20榮耀武神」（售價595元）及「BX-49蒼龍突擊」（售價495元），讓陀螺玩家搶先收藏，體驗對戰樂趣。此次新品採限量販售，實際販售門市及數量依萊爾富公告為準，販售門市地圖：https://maps.app.goo.gl/ANL7UDkf3KaWFDUs9?g_st=ig。

除了引進話題商品，萊爾富也持續發揮創意，將諧音巧思融入門市命名，打造具有地方特色的話題門市。過去曾推出結合在地特色與趣味諧音的門市名稱，包含屏東「萬丹紅豆泥」、嘉義「諸羅紀公園」、高雄「美濃吃板條」及彰化「北斗神拳」等，屢屢引發網友討論。日前有網友於社群平台發文，以「五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧」的趣味提問，貼文累積近百萬瀏覽，引發熱烈討論。萊爾富聽見網友心聲，「五股雜糧店」將於11月15日正式開幕，讓網友的趣味提議成為街頭巷尾的新亮點。

為歡慶新店開幕，萊爾富特別規劃「雜糧任你搬」搬搬樂活動，除了邀請當初提出店名創意的網友參與，讓命名者親自見證創意實現，也開放民眾共襄盛舉，凡於11月15日開幕活動當天至位於新北市五股區西雲路106、108號的萊爾富「五股雜糧店」消費滿200元，即可獲得1張抽獎券，並有機會參與搬搬樂活動。萊爾富邀請民眾於開幕當日到場同樂，挑戰限時60秒搬運任務，展現手速與實力，詳細活動辦法依現場公告為準。

萊爾富指定門市將於11月14日上午10點限量開賣3款《BEYBLADE X》系列戰鬥陀螺新品。圖／萊爾富提供