世界級冠軍咖啡師林東源親自授課！限量30席 500咖 × GABEE. 打造限定精品風味沙龍

一杯咖啡，能有多少種想像？當精品咖啡遇上紅酒、水果與香料，又能碰撞出什麼令人驚喜的風味？今年冬天，三聯演義旗下「500咖」攜手台灣精品咖啡指標品牌 GABEE.，邀請創辦人冠軍咖啡師林東源，推出期間限定的「冬日微醺咖啡實驗室」。

活動將於12月11日及12月20日在台北 GABEE. 咖啡館登場，規劃90分鐘風味入門與120分鐘進階創作兩種體驗。由冠軍咖啡師親自帶領，透過專業沖煮、風味品鑑、創意調飲與互動交流，讓參與者從品嚐咖啡，進一步走進職人的創作世界。

這不只是一堂咖啡課，更是一場結合專業知識、感官探索與生活美學的精品體驗，讓每個人都能創作屬於自己的冬日風味記憶。

圖／由GABEE. 林東源老師提供

雙冠王林東源以30年職人歷練重新定義咖啡風味

林東源老師自1997年投入咖啡產業，擁有29年專業資歷，於2004年創立 GABEE. 專業咖啡館，同年榮獲首屆台灣咖啡大師賽冠軍，個人累積兩屆台灣冠軍殊榮，並帶領團隊在五年內締造五座冠軍、兩座亞軍的傲人成績。

除競賽成就外，亦擔任國際賽事評審、國家代表選手教練及專業咖啡講師，為 IIAC 義大利咖啡品鑒協會首位華人認證發證講師，並出版三本咖啡專業書籍，其中包含全球首本咖啡拉花及創意咖啡專書。

這次，500咖將冠軍咖啡師林東源多年累積的專業與創作理念帶進限定沙龍，讓參與者不必站在競賽舞台，也能親身感受世界級咖啡師如何思考風味、選擇素材，以及創造一杯獨一無二的作品。

圖／由GABEE. 林東源老師提供

圖／由GABEE. 林東源老師提供

以冬日熱紅酒為靈感，探索意想不到的香氣層次

不同於一般著重沖煮技巧的咖啡課程，「冬日微醺咖啡實驗室」以冬季經典熱紅酒的風味元素為靈感，將咖啡與水果、香料、紅酒的香氣特色融入課程設計。

從咖啡豆本身的酸甜、醇厚與香氣層次，到不同素材之間的風味搭配，參與者將在林東源老師的引導下，重新認識咖啡的多元可能。

課程不只由冠軍示範，更重視親手操作與交流。參與者可以觀察職人如何拆解風味、掌握調飲比例，並透過實作發展自己的創意配方。

即使不是咖啡專業人士，也能從熟悉的生活味道出發，發現咖啡原來可以如此有趣、細膩而富有個性。

從風味入門到個人創作，找到專屬自己的咖啡語言

本次沙龍規劃兩種不同深度的體驗，無論是想初步探索精品咖啡的愛好者，或希望進一步學習創意調飲的風味玩家，都能選擇適合自己的課程。

12/11｜啡常微醺．入門風味

90分鐘，從品味開始，探索咖啡與紅酒的美好相遇

從精品咖啡沖煮與風味品鑑開始，認識咖啡的香氣與層次，並以紅酒、熱紅酒的風味元素延伸搭配概念。由林東源老師親自示範創意咖啡調飲，帶領學員了解不同素材如何相互襯托，並透過實作體驗咖啡創作的樂趣。

適合喜愛精品咖啡、對風味搭配充滿好奇，或想為生活增添新體驗的參與者。

12/20｜啡比尋常．頂級特調創作

120分鐘，親手完成一杯屬於自己的冠軍靈感特調

如果說入門課是打開感官，那麼進階工作坊就是將風味想像化為實際作品。

在林東源老師的帶領下，參與者將進一步探索咖啡、香料、水果與紅酒風味之間的搭配邏輯，從素材選擇、香氣組合到創意調製，體驗更完整的風味創作過程。

除了實作與互動交流，進階課程更規劃「專屬熱紅酒風味包」與「個人配方紀錄卡」，讓學員將當日的創作靈感與學習成果延續到課後。

帶走的不只是一杯作品，而是對風味更深一層的理解，以及屬於自己的創作紀錄。

不只學會調一杯咖啡 更是收藏一段與世界級職人交流的時光

透過與冠軍咖啡師近距離交流，參與者有機會聆聽競賽舞台背後的職人故事，了解一杯作品從概念到完成的創作過程，並在專業引導下親手實踐。

對喜愛咖啡的人而言，這是難得深入冠軍風味世界的機會；對重視生活質感、喜歡探索新事物的人而言，則是一場值得留給自己的冬日體驗。

從品味冠軍的創作，到創作自己的風味，讓咖啡成為生活中另一種表達自我的方式。

500咖 × GABEE. 冬日微醺咖啡實驗室，即日起開放報名

「500咖 × GABEE. 冬日微醺咖啡實驗室」將於12月11日及12月20日在台北 GABEE. 咖啡館舉辦，由林東源老師親自授課，透過兩場不同深度的風味課程，邀請咖啡愛好者與生活風格探索者，近距離體驗冠軍咖啡的專業與創意。

活動資訊 活動名稱：500咖 × GABEE. 冬日微醺咖啡實驗室 主辦單位：三聯演義國際股份有限公司｜500咖 授課講師：GABEE. 創辦人 林東源 活動日期：2026年12月11日（五）、12月20日（日） 活動地點：GABEE. 咖啡館 活動地址：台北市松山區民生東路三段113巷21號 報名網址：https://reurl.cc/4YxOe3

注意事項： 本活動包含咖啡、紅酒、熱紅酒及含酒精調飲之品飲與實作，限年滿18歲者報名參加，實際內容請以主辦單位公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康