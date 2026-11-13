紫水晶、綠瑪瑙化身晚宴包 卡地亞限量珠寶級手袋太美了

迎接歲末節慶派對，卡地亞（Cartier）為晚宴包系列推出限量新作，將華麗的珠寶創作融入皮件設計，從珍稀材質、寶石鑲嵌到精密機關，每一款都像是一只可以隨身攜帶的珠寶盒。不同於一般晚宴包著重造型與實用性，卡地亞以珠寶商的眼光重新詮釋手拿包，讓包款成為正式場合中吸引目光的造型焦點。

卡地亞配件及皮件創意總監Marlin Yuson表示，這些包款皆以珠寶作品的方式精心打造，從品牌創意傳承汲取靈感，再透過工匠精湛技藝重新演繹。全新系列涵蓋枕形、球形、圓柱形及長方形等多種輪廓，靈感來自卡地亞的創作傳承。包身細節可見刺繡珍珠裝飾，扣環則選用紫水晶、綠色瑪瑙及金曜石等寶石，不僅豐富色彩與光澤增添層次，寶石更成為整體設計的視覺焦點，讓每一款作品都展現珠寶般的精緻質感。

以酒紅色小牛皮製作的Cabochon柱形包款，包身鑲綴繽紛的鈣鋁榴石，搭配精緻鍊帶，將卡地亞標誌性的凸圓形寶石語彙轉化為皮件設計。系列也呼應節慶場合的華美氛圍，推出祖母綠色絲緞、海軍藍簇絨天鵝絨、金色盧勒克斯織物，以及帶有圓模雕紋質感的岩灰色皮革等多樣色選，從材質到色調都各有特色。

多邊形手拿包採用的精巧扣環結構，延續卡地亞自1920年代起運用的全鉸接式設計，讓包款不僅具備裝飾性，也展現機械結構與工藝技術的結合。包身以絲緞製作，搭配尼羅鱷魚皮滾邊，並讓滾邊色彩與鑲嵌凸圓形寶石的扣環相互呼應，呈現細膩的色彩搭配。

這次系列也回望卡地亞的重要創意人物貞杜桑（Jeanne Toussaint）。1920年代初，路易卡地亞（Louis Cartier）委任她負責品牌部門，期間創作出許多化妝盒、珠寶匣及晚宴包，建立品牌優雅而大膽的美學風格。如今推出的晚宴包新作，正是延續這份創意精神，將珠寶工藝與日常配件結合。

Cartier Soir 黑色小牛皮凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir酒紅色小牛皮凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir 凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色小牛皮凸圓形晚宴包，55萬元。圖／卡地亞提供