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紫水晶、綠瑪瑙化身晚宴包 卡地亞限量珠寶級手袋太美了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Cartier Soir酒紅色小牛皮凸圓形晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供
Cartier Soir酒紅色小牛皮凸圓形晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供

迎接歲末節慶派對，卡地亞（Cartier）為晚宴包系列推出限量新作，將華麗的珠寶創作融入皮件設計，從珍稀材質、寶石鑲嵌到精密機關，每一款都像是一只可以隨身攜帶的珠寶盒。不同於一般晚宴包著重造型與實用性，卡地亞以珠寶商的眼光重新詮釋手拿包，讓包款成為正式場合中吸引目光的造型焦點。

卡地亞配件及皮件創意總監Marlin Yuson表示，這些包款皆以珠寶作品的方式精心打造，從品牌創意傳承汲取靈感，再透過工匠精湛技藝重新演繹。全新系列涵蓋枕形、球形、圓柱形及長方形等多種輪廓，靈感來自卡地亞的創作傳承。包身細節可見刺繡珍珠裝飾，扣環則選用紫水晶、綠色瑪瑙及金曜石等寶石，不僅豐富色彩與光澤增添層次，寶石更成為整體設計的視覺焦點，讓每一款作品都展現珠寶般的精緻質感。

以酒紅色小牛皮製作的Cabochon柱形包款，包身鑲綴繽紛的鈣鋁榴石，搭配精緻鍊帶，將卡地亞標誌性的凸圓形寶石語彙轉化為皮件設計。系列也呼應節慶場合的華美氛圍，推出祖母綠色絲緞、海軍藍簇絨天鵝絨、金色盧勒克斯織物，以及帶有圓模雕紋質感的岩灰色皮革等多樣色選，從材質到色調都各有特色。

多邊形手拿包採用的精巧扣環結構，延續卡地亞自1920年代起運用的全鉸接式設計，讓包款不僅具備裝飾性，也展現機械結構與工藝技術的結合。包身以絲緞製作，搭配尼羅鱷魚皮滾邊，並讓滾邊色彩與鑲嵌凸圓形寶石的扣環相互呼應，呈現細膩的色彩搭配。

這次系列也回望卡地亞的重要創意人物貞杜桑（Jeanne Toussaint）。1920年代初，路易卡地亞（Louis Cartier）委任她負責品牌部門，期間創作出許多化妝盒、珠寶匣及晚宴包，建立品牌優雅而大膽的美學風格。如今推出的晚宴包新作，正是延續這份創意精神，將珠寶工藝與日常配件結合。

Cartier Soir 黑色小牛皮凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供
Cartier Soir 黑色小牛皮凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir酒紅色小牛皮凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供
Cartier Soir酒紅色小牛皮凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir 凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供
Cartier Soir 凸圓形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供
Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形晚宴包製作工藝。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供
Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色小牛皮凸圓形晚宴包，55萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Soir黑色小牛皮凸圓形晚宴包，55萬元。圖／卡地亞提供

Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形包晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供
Cartier Soir黑色鱷魚皮多邊形包晚宴包，售價店洽。圖／卡地亞提供

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