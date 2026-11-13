新北耶誕城住房3,088起！台北凱達送聯名耶誕襪 日月潭雲品推香氛房

歲末耶誕旅遊商機升溫，飯店業者紛紛推出節慶住房專案。迎接今（11月13日）起登場的新北歡樂耶誕城，台北凱達大飯店攜手MIT襪子品牌SOUNDSGOOD推出聯名住房優惠，每晚3,088元起；日月潭雲品溫泉酒店則跨界攜手台灣保養品牌ANOTHER LAND，打造期間限定香氛主題房。

新北歡樂耶誕城今年以「旅行」為主題，今起至12月27日登場，並攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，由P助、粉紅兔兔及殭屍貓陪伴民眾展開冬日旅行。距離耶誕城車程約10分鐘的台北凱達大飯店也推出住房專案，雙人房每晚3,088元起、家庭三人房3,888元起，每房贈送SOUNDSGOOD聯名耶誕襪兩雙。官網訂房另可加購高鐵票，指定車次最低55折起。

適逢台北凱達大飯店9周年，館內同步祭出餐飲優惠。全館餐飲消費滿千送百元抵用券，宴會廳除外；百宴自助餐推出早餐買一送一，家宴中餐廳單筆消費滿9,999元贈東湧陳高300ml。Bar 98則於每日晚間7時至9時推出打卡贈高粱Shot活動，每日限量送完為止。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

此外，日月潭雲品溫泉酒店則攜手台灣生活感官保養品牌ANOTHER LAND，即日起至2027年1月31日推出期間限定香氛主題房，每日限量6間，一泊二食專案21,469元起。

主題房以「任意門」為概念，將客房打造為通往另一個感官世界的入口，結合日月潭湖景與飯店溫泉設施，讓旅客在山水環繞中享受慢活假期。

此次合作主打ANOTHER LAND標誌性的「橡木桶（Lingering Oak）」香氛，將沉穩溫潤的木質調帶進客房浴室，並提供品牌洗沐體驗。入住期間還可預約雲品的「枕頭車」服務，從30款枕頭中挑選合適款式，搭配枕巾噴霧，營造舒適睡眠氛圍。每房另附ANOTHER LAND專屬備品包，讓香氛記憶延續至旅程之外。

主題房皆位於飯店尊榮樓層，提供尊榮湖景大床房及家庭房兩種選擇，入住可享「雲水」行政酒廊禮遇，以及「丹彤」自助餐廳早、晚餐。早餐時段更延長至上午7時至中午12時，期間不限進出場次。

雲品溫泉酒店 × ANOTHER LAND香氛主題房自即日起推出，每日限量6間客房。圖/雲品溫泉酒店提供

台北凱達大飯店攜手SOUNDSGOOD推出耶誕城住房專案，入住贈送聯名耶誕襪。圖/台北凱達大飯店提供