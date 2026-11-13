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台灣味征服巴黎！興波、土然等4品牌聯手 15款限定甜點回台開賣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
MANO MANO以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感，打造「馥蝶」「蝶嶼」8款馬卡龍，讓故事與風味相互映照，宛如可以品嘗的島嶼標本。圖/品牌提供
MANO MANO以台灣蝴蝶與蝴蝶蘭為靈感，打造「馥蝶」「蝶嶼」8款馬卡龍，讓故事與風味相互映照，宛如可以品嘗的島嶼標本。圖/品牌提供

台灣風土滋味登上巴黎國際舞台！2026巴黎巧克力與甜點沙龍展（Salon du Chocolat et de la Pâtisserie de Paris）日前落幕，台灣4大品牌TERRA土然、在欉紅red on tree、Simple Kaffa興波咖啡及MANO MANO，以「台灣，一座垂直風味之島」為主題聯合參展，透過巧克力、果醬、咖啡及馬卡龍，將從低地可可、丘陵水果到高山咖啡的島嶼風味帶進巴黎。

其中紅心芭樂巧克力、果醬及3款台灣咖啡豆，在開展首日即銷售一空，連充滿台灣日常特色的茄芷袋也成為展場吸睛焦點。隨著展會結束，四品牌合作的限定商品即日起回台限量開賣。

此次4品牌以台灣獨特的地理環境為策展核心，將海拔高度與物產特色轉化為一張可以品嘗的風味地圖。台灣從熱帶海岸、平原、丘陵到高山雲霧帶，短距離內呈現豐富的氣候與物產差異，4品牌透過各自擅長的巧克力製作、果醬、咖啡烘焙及法式甜點工藝，讓國際饕客藉此認識台灣風土。

展場中最受矚目的商品之一，是TERRA土然與在欉紅合作的紅心芭樂巧克力，開展首日下午便售罄；興波咖啡帶來的3款台灣咖啡豆也在首日全數完售。當巧克力售罄後，現場團隊更引導觀眾前往在欉紅展位，透過果醬繼續認識紅心芭樂的風味，讓同一種台灣水果透過不同製作工藝，呈現截然不同的味覺表情。

MANO MANO則以法國觀眾熟悉的馬卡龍為載體，推出展會限定「馥蝶」與「蝶嶼」兩款禮盒，以台灣蝴蝶及蘭花為設計靈感，並將荔枝、東方美人茶、桂圓、鳳梨等在地食材融入口味，讓法式經典甜點展現台灣風土的新面貌。

此次4品牌也進一步跨界合作，共同開發15款限定新品。TERRA土然分別與興波咖啡、在欉紅及MANO MANO合作推出3款聯名巧克力；在欉紅則以咖啡、巧克力及東方美人茶為靈感，開發3款風味抹醬；MANO MANO運用土然巧克力、在欉紅果醬及興波咖啡等素材，搭配台灣茶與水果，推出兩款共8種口味的馬卡龍；興波咖啡另帶來一款巴黎巧克力展限定咖啡豆。

4品牌跨界合作的限定商品即日起於台灣各品牌店面限量販售，涵蓋聯名巧克力、特色抹醬及馬卡龍等品項，實際供應品項與數量依各品牌公告為準。

在欉紅red on tree從果醬延伸至抹醬，3 款展會限定新品將東方美人茶、興波咖啡與TERRA黑巧克力封存瓶中。圖/品牌提供
在欉紅red on tree從果醬延伸至抹醬，3 款展會限定新品將東方美人茶、興波咖啡與TERRA黑巧克力封存瓶中。圖/品牌提供

茄芷袋從展場設計靈感成為觀眾手中亮眼的購物袋，鮮明色彩與編織紋理深受巴黎觀眾喜愛。圖/品牌提供
茄芷袋從展場設計靈感成為觀眾手中亮眼的購物袋，鮮明色彩與編織紋理深受巴黎觀眾喜愛。圖/品牌提供

TERRA土然本次展會推出3款新品，以 bean to bar 巧克力製作核心，將咖啡、紅心芭樂與東方美人茶融入3款聯名新品。圖/品牌提供
TERRA土然本次展會推出3款新品，以 bean to bar 巧克力製作核心，將咖啡、紅心芭樂與東方美人茶融入3款聯名新品。圖/品牌提供

Simple Kaffa興波咖啡兩位冠軍咖啡師吳則霖（2016世界咖啡師大賽冠軍）、洪玉帆（2026台灣咖啡沖煮大賽冠軍）親臨巴黎展會現場手沖，呈現多款台灣豆與團隊特選巴拿馬藝伎的精彩風味。圖/品牌提供
Simple Kaffa興波咖啡兩位冠軍咖啡師吳則霖（2016世界咖啡師大賽冠軍）、洪玉帆（2026台灣咖啡沖煮大賽冠軍）親臨巴黎展會現場手沖，呈現多款台灣豆與團隊特選巴拿馬藝伎的精彩風味。圖/品牌提供

展會期間，駐法國台北代表處郝培芝大使到場參觀，為4品牌在巴黎推廣台灣風味加油打氣。圖/品牌提供
展會期間，駐法國台北代表處郝培芝大使到場參觀，為4品牌在巴黎推廣台灣風味加油打氣。圖/品牌提供

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