秋冬手搖飲優惠來了！五桐號哈密瓜新品79元起、大苑子柳丁綠2杯99元

秋冬手搖飲市場迎來新一波鮮果與茶香攻勢！五桐號、萬波島嶼紅茶及大苑子陸續推出季節新品與會員優惠，從哈密瓜、抹茶到台灣當季柳丁，各有不同風味與促銷活動。

●五桐號哈密瓜季11月19日登場 新品79元起

哈密瓜不只是夏季限定水果！手搖飲品牌五桐號11月19日起推出季節限定「哈密瓜系列」，以果香馥郁、口感細緻的網紋哈密瓜，搭配台灣清香烏龍與蕎麥，推出兩款新品。

其中，「哈密瓜烏龍凍飲」售價79元，以清爽果香結合茶韻；「哈密瓜蕎麥拿鐵」售價85元，則透過哈密瓜的鮮甜與蕎麥的溫潤穀香，呈現不同層次的風味。

歡慶新品上市，11月19日至11月25日首周推出「哈密瓜烏龍凍飲」第二杯75折優惠，想嘗鮮可把握期間限定活動。

●萬波聯名得利塗料 「棲心綠奶茶」65元開賣

萬波島嶼紅茶首度跨界攜手國際塗料品牌得利，將得利2027年度空間趨勢色「棲心綠」融入茶飲，推出聯名限定「棲心綠奶茶」，今（11月13日）起全台門市開賣。

新品以萬波人氣飲品「宣橋奶綠」為基底，加入抹茶元素，結合宣橋綠茶的清雅茶香、奶香的滑順口感，以及抹茶微苦回甘的特色，呈現層次豐富的茶飲風味。

「棲心綠奶茶」僅販售大杯，售價65元。另萬波會員也有專屬優惠，11月22日前，透過官方LINE領取優惠券，到門市購買芋頭系列品項，每款可折抵10元，每位會員每個品項最多使用2張，優惠券共10萬張，送完為止。

●大苑子柳丁季優惠！穿黃色柳丁綠2杯99元

迎接台灣柳丁產季，大苑子11月推出多項優惠。

首先是會員限定「逢5就YELLOW」活動，12月5日及2027年1月5日，當天會員穿著黃色系服裝到門市，即可享「台灣鮮搾柳丁綠」大杯2杯99元。黃色上衣、外套或褲子，只要單件黃色可視面積達50%以上即可參加，每人每日限優惠一次。

此外，即日起指定周一至周三，購買台灣鮮榨柳丁綠大杯也可享2杯129元，適用日期為11月16日至18日、23日至25日及30日，每日每店限量50組，部分門市不適用。

會員還可透過APP參加「台灣柳丁集點樂」，活動至11月30日，購買台灣鮮榨柳丁綠大杯每杯累積1點，集滿3點可兌換第二杯半價券、5點兌換買一送一券，集滿8點則可獲得免費招待券。

從色彩到茶香，萬波跨界聯名得利塗料推出棲心綠奶茶。圖/萬波提供