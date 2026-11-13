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新光三越信義新天地點亮聖誕燈海 台新銀行打造耶誕小屋共襄盛舉

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

迎接歲末溫馨佳節，新光三越12日於信義新天地盛大舉辦耶誕點燈活動，結合大型主樹、燈海與多元裝置，為信義商圈歲末吸睛的亮點。台新銀行執行副總經理黃天麟受邀出席參與點燈，共同點亮璀璨亮麗的聖誕燈飾。台新銀行也在新光三越信義新天地A8設置耶誕小屋，透過結合金融權益、點數回饋與節慶互動，為民眾打造耳目一新的歲末節慶氛圍。

今年在北市新光三越信義區點燈現場，台新（2887）銀行與新光三越合作推出耶誕限定體驗，並於新光三越信義新天地A8南大門香堤廣場精心設置「聖誕小屋」裝置，展出自即日起至 2027年1月3日 止。瞄準歲末聚餐、購物等消費需求，台新Richart卡推出最高10%回饋，透過「7+1刷」權益方案，涵蓋購物、餐飲及行動支付等上萬通路，一卡滿足卡友多元消費需求；同時，台新Point亦可透過台新Richart Life APP兌換新光三越點數，串聯金融回饋與百貨消費場景，讓日常累積的點數運用更靈活。

為增添節慶參與感，活動現場特別設置耶誕限定拍貼機，結合節慶主題拍貼框與趣味互動體驗，邀請民眾與親友留下專屬耶誕回憶，讓金融服務自然融入歲末歡聚時光，也讓消費者在享受節慶氛圍之餘，感受更貼近日常生活的金融便利。

除了新光三越信義新天地A8耶誕小屋合作外，「2026台新新光金控聖誕祭」也將於12月4日(五)正式登場。今年以「認真同行」為核心主題，由金控集結台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信等子公司共同投入，整體活動規模全面升級擴大。

聖誕布置將擴增至雙北六個據點，並於臺北車站與新光三越信義區同時設置聖誕小屋與節慶裝置。台新表示，在視覺呈現上，各據點特別融入可愛聖誕窗台設計元素，摩天大樓前亦搭配寶可夢元素與浪漫飄雪造景，由台新新光金控攜手各子公司與全台民眾「認真同行」，共同點亮雙北冬日夜空，陪伴大家度過最溫暖喜悅的耶誕假期。

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