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逛展玩遊戲學防詐！LINE推網路安全識讀學堂 Meta打造青少年體驗區
2026資訊月暨臺灣教育科技展登場，面對層出不窮的網路陷阱與錯假訊息，LINE以「LINE數位識讀學堂：識詐、查證、守護網路生活」為主題打造互動展區，並與iWIN網路內容防護機構、台灣展翅協會、TFC台灣事實查核教育基金會、MyGoPen及均一教育平台五家NPO夥伴簽署合作備忘錄，期盼將防詐與識讀教育延伸至家庭與校園，成為親子與學生逛展首選。
為讓兒少與青年從生活情境培養警覺心，展區推出3大體驗關卡。民眾可挑戰與MyGoPen設計的「逃離詐騙新手村」拆解詐騙話術，或體驗與iWIN合作的「潛入網安漩渦」測驗，檢視可疑連結、AI合成內容及私密影像防護觀念。現場更將「防詐補習班」搬進展區，透過紙本測驗券與影片，提醒學生遠離免費遊戲幣與貼圖誘餌，學會保護帳號。
此外，現場同步展出兩套與均一教育平台合作的數位教材，供師生與家長運用。「真相探索學堂」結合MyGoPen資源，以動畫與漫畫引導學生練習SIFT查證4步驟；「網路安全學堂」則攜手iWIN聚焦網路禮儀與個資保護，並附有完整教案，讓網安觀念輕鬆融入課堂。
同樣關注數位安全的Meta也在現場打造「全民防詐」與「青少年安全」雙主題展區，吸引親子駐足體驗。參觀者可透過互動螢幕與平板挑戰與MyGoPen合作的《阿嬤想吃玉米》遊戲，模擬Threads網購被誘導加LINE的詐騙情境、體驗「秒測詐騙風險」，並學習「Threads詐彈偵查術」。青少年安全專區則攜手台灣展翅協會與iWIN，透過EYEYAH!「線上聊天」互動卡，引導學生認識網路霸凌與社交界線，在互動中提升數位防護力。
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