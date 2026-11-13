逛展玩遊戲學防詐！LINE推網路安全識讀學堂 Meta打造青少年體驗區

2026資訊月暨臺灣教育科技展登場，面對層出不窮的網路陷阱與錯假訊息，LINE以「LINE數位識讀學堂：識詐、查證、守護網路生活」為主題打造互動展區，並與iWIN網路內容防護機構、台灣展翅協會、TFC台灣事實查核教育基金會、MyGoPen及均一教育平台五家NPO夥伴簽署合作備忘錄，期盼將防詐與識讀教育延伸至家庭與校園，成為親子與學生逛展首選。

為讓兒少與青年從生活情境培養警覺心，展區推出3大體驗關卡。民眾可挑戰與MyGoPen設計的「逃離詐騙新手村」拆解詐騙話術，或體驗與iWIN合作的「潛入網安漩渦」測驗，檢視可疑連結、AI合成內容及私密影像防護觀念。現場更將「防詐補習班」搬進展區，透過紙本測驗券與影片，提醒學生遠離免費遊戲幣與貼圖誘餌，學會保護帳號。

此外，現場同步展出兩套與均一教育平台合作的數位教材，供師生與家長運用。「真相探索學堂」結合MyGoPen資源，以動畫與漫畫引導學生練習SIFT查證4步驟；「網路安全學堂」則攜手iWIN聚焦網路禮儀與個資保護，並附有完整教案，讓網安觀念輕鬆融入課堂。

同樣關注數位安全的Meta也在現場打造「全民防詐」與「青少年安全」雙主題展區，吸引親子駐足體驗。參觀者可透過互動螢幕與平板挑戰與MyGoPen合作的《阿嬤想吃玉米》遊戲，模擬Threads網購被誘導加LINE的詐騙情境、體驗「秒測詐騙風險」，並學習「Threads詐彈偵查術」。青少年安全專區則攜手台灣展翅協會與iWIN，透過EYEYAH!「線上聊天」互動卡，引導學生認識網路霸凌與社交界線，在互動中提升數位防護力。

Meta體驗區可透過互動螢幕挑戰與MyGoPen合作的《阿嬤想吃玉米》遊戲，模擬Threads網購被誘導加LINE的詐騙情境。記者黃筱晴／攝影

LINE Connect Day打造「數位識讀學堂」進駐資訊，將防詐、查證、網路安全 融入用戶生活與教育場景。圖／LINE提供

LINE將年度防詐宣導「防詐補習班」帶進展區，透過紙本測驗券及宣導影片，提醒民眾留意日常生活中常見的詐騙陷阱。圖／LINE提供

《潛入網安漩渦》由LINE與iWIN網路內容防護機構合作，設計互動測驗，聚焦可疑連結、帳號異常、AI 合成內容及性私密影像等網路安全議題，協助參與者檢視自身數位防護觀念。記者黃筱晴／攝影

「真相探索學堂：媒體識讀與查證力養成」由LINE與均一教育平台、MyGoPen合作推動，透過動畫、漫畫及學習指引，引導學習者辨識聳動訊息、片面資訊與刻板印象。記者黃筱晴／攝影