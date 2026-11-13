韋禮安斯文上手CITIZEN雙色GMT鍛造碳面盤款 一秒變身氣質商務客

CITIZEN發表兩大話題機械表，涵蓋中高階與入門級距。Series 8高抗磁機械表NB6092-01E訂價68,800元，TSUYOSA Shore機械表NJ0238-57E訂價15,800元，新品皆融合運動率性與都會質感，滿足日常通勤與休閒的多元配戴需求。

CITIZEN自1918年成立以來橫跨全球市場，從基礎元件到組裝工藝皆展現完整實力。品牌透過雙線並進策略擴展機械表陣容，兼顧製表工藝與日常搭配實用性。

新款Series 8 GMT款則採用金色調不鏽鋼結合大馬士革鋼紋理，搭配黑色鍛造碳表盤與雙色GMT表圈，表款並為品牌代言人韋禮安配戴、詮釋黑金洗鍊印象。Cal.9054自動上鍊機械機芯將成為表款的動力來源，特色之一正在於具備可獨立快調的GMT兩地時間，讓商務客可在跨越時區時自由校正，表款同時提供50小時動力儲存與JIS2級抗磁性能，全球限量1300只、台灣15只。

TSUYOSA Shore則屬於入門價位帶之選，CITIZEN在表款中加入單向旋轉鋸齒表圈與玫瑰金色刻度，搭配半圓弧形鍊帶呈現復古氛圍。面盤採用瀝青紋理漸層灰色調並保留放大鏡日期窗，因此讀取日期更為簡潔直觀，Cal.8210機芯將具備JIS1級抗磁與42小時動力儲存，台灣限量50只。

CITIZEN新發表的TSUYOSA Shore腕表，在懷舊復古風格中也帶有運動氣息，同時單向旋轉表圈也方便快速計算倒數時間。圖／CITIZEN提供

CITIZEN發表了新款Series 8 GMT腕表，透過鍛造探面盤、雙色GMT表圈的實用功能，讓商務客輕鬆在時區與國界間自由切換。圖／CITIZEN提供