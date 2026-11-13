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不讓瑞士人專美於前！Gradn Seiko雙傑作 GPGH、紅點大賞都肯定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SLGB003腕表採用透明後底蓋，可欣賞Caliber 9RB1 Spring Drive機芯的細節與打磨修飾。圖／Grand Seiko提供
SLGB003腕表採用透明後底蓋，可欣賞Caliber 9RB1 Spring Drive機芯的細節與打磨修飾。圖／Grand Seiko提供

雖然當代高級鐘表領域要以瑞士馬首是瞻，然出自日本的Grand Seiko近日話題頻頻，旗下兩大新作分別獲得第2026 GPHG日內瓦高級鐘表大獎、Good Design Best 100肯定，展現征服製表與設計領域的雙重面向。

Grand Seiko自1960年創立並於2017年成為完全獨立品牌後，持續強化從元件開發、製造到組裝的上下游自製集成實力。本次獲得2026 GPHG「運動表獎」的潛水表Ushio 300也同步獲選Good Design Best 100百大優良設計；Evolution 9系列SLGB003冰霜森林表款則在2026年紅點設計獎中拿下產品設計類最高榮譽Best of the Best。

定位於專業潛水表的Ushio 300，其表款使用了結構經強化處理的Spring Drive 9RB1機芯，具備U.F.A.認證以及年差正負20秒的超高精準度，動力儲存達72小時並擁有300公尺防水性能。外觀以白鈦材質打造40.8毫米表殼，透過厚度縮減近1毫米的設計優化，結合模擬潮汐光影折射的漸層紋理面盤，在輕量化與專業機能之間取得平衡，展現日本工業的實用思維。

另一款獲獎焦點SLGB003冰霜森林表款，設計靈感源自長野縣霧峰高原凜冬覆雪的樹木景致。表盤呈現銀藍色調並搭配藍色秒針，透過Zaratsu拋光與細緻線型紋理交織出光影層次。內載緊湊纖薄的Spring Drive 9RB2機芯，同時37毫米白鈦表殼厚度更「壓縮」至11.4毫米，搭配低重心流線設計提升貼合舒適度，讓每次讀取時間的當下、心神都和日本長野霧峰高原的靜謐能量共振、同步揚升。

型號為SLGB003的冰霜森林表款，面盤紋理靈感源自日本霧峰高原的凜冬自然景致。圖／Grand Seiko提供
型號為SLGB003的冰霜森林表款，面盤紋理靈感源自日本霧峰高原的凜冬自然景致。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko的潮汐Ushio 300腕表，近日同時獲得GPHG與Good Design兩項專業、設計領域獎項肯定。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko的潮汐Ushio 300腕表，近日同時獲得GPHG與Good Design兩項專業、設計領域獎項肯定。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Ushio 300腕表除了同時獲得GPHG、Good Design Best 100雙重肯定，綠、藍雙色款式都具年誤差正負20秒、防水300公尺的優異性能。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Ushio 300腕表除了同時獲得GPHG、Good Design Best 100雙重肯定，綠、藍雙色款式都具年誤差正負20秒、防水300公尺的優異性能。圖／Grand Seiko提供

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