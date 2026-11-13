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路易威登Vivienne變身幸運女神！三款全新珠寶藏滿愛情、幸運與星願

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登Vivienne珠寶系列推出三款全新作品，分別以愛情、幸運與星辰為題。圖／路易威登提供
路易威登Vivienne珠寶系列推出三款全新作品，分別以愛情、幸運與星辰為題。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）標誌性角色Vivienne再度化身珠寶主角！自2017年登場以來，這個以品牌經典Monogram花朵為靈感打造的小人偶，從最初的裝飾配件，逐漸延伸至皮件、旅行箱與各式工藝創作，2020年更正式跨足珠寶領域。如今，Vivienne珠寶系列推出三款全新作品，分別以愛情、幸運與星辰為題，結合黃金、鑽石、彩色寶石及琺瑯等珍貴材質，並延續系列可轉換設計，既能作為吊墜，也能化身胸針配戴。

Vivienne最初的命名源自「VVN」，也就是品牌米色天然牛皮（Beige Natural Cowhide Leather）的縮寫。這個原本以趣味形象亮相的角色，隨著品牌創意不斷演進，成為象徵奇想與生活熱情的現代護身符。進入珠寶世界後，Vivienne有了更精緻的樣貌，從Monogram花朵中綻放，鑽石眼睛、站立的雙腿，以及刻有Louis Vuitton字樣的關節手臂，都成為辨識度十足的設計細節。

三款新作中，Vivienne Heart以浪漫愛情為主題，角色身穿雕刻玫瑰圖案的黃金褲裝，手中握著一封信，信封上的紅色漆藝愛心，呼應臉龐周圍的心形花瓣。為呈現濃郁色澤，工匠透過多層琺瑯反覆上色、燒製，讓紅色展現飽滿光澤；四瓣花朵輪廓則以鑽石、黃金與白金勾勒，呼應品牌經典花卉圖騰。

象徵繁榮與幸運的Vivienne Four-Leaf，則以黃金、鑽石、孔雀石、木材與漆藝打造。鑲鑽臉龐被四片深綠色孔雀石花瓣環繞，呈現三葉草般的造型。為了讓天然石材紋理與色澤保持均勻對稱，切割、打磨及手工拋光都考驗寶石工匠的技術。更有趣的是，一隻以紅漆與黃金製作的小瓢蟲停在葉片上，褲子後口袋還藏著一張撲克牌，腳下則刻有馬蹄鐵，將幸運寓意藏進細節。

Vivienne Stars則把夜空化為珠寶舞台，以圓形鑽石、月光石，以及多達106顆藍寶石、紫藍寶石、粉紅藍寶石與玫瑰色尖晶石，營造繁星閃爍的視覺效果。手握流星的Vivienne，臉龐以帶有乳白光澤的月光石製成，並鑲嵌鑽石；最受矚目的細節，是系列首次運用LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，讓品牌經典圖騰以更珍貴的形式呈現。

Vivienne Stars吊飾胸針，白金、鑽石、月光石、彩色剛玉、玫瑰色尖晶石與漆藝。圖／路易威登提供
Vivienne Stars吊飾胸針，白金、鑽石、月光石、彩色剛玉、玫瑰色尖晶石與漆藝。圖／路易威登提供

Vivienne Four-Leaf吊飾胸針，黃金、鑽石、孔雀石、木材與漆藝。圖／路易威登提供
Vivienne Four-Leaf吊飾胸針，黃金、鑽石、孔雀石、木材與漆藝。圖／路易威登提供

Vivienne Heart吊飾胸針，白金、黃金、琺瑯與鑽石。圖／路易威登提供
Vivienne Heart吊飾胸針，白金、黃金、琺瑯與鑽石。圖／路易威登提供

珠寶 愛情 鑽石

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