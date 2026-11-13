不刻意討好鏡頭！CELINE迎2027全新春季 邂逅日常隨興高級感

CELINE釋出2027春季系列廣告大片，由攝影師Zoë Ghertner掌鏡拍攝，身穿全新服飾的模特兒來到鄉間屋舍、庭院與自然景致之中，黑白與彩色影像交錯鋪陳，捕捉人物倚坐石階、漫步戶外的瞬間，連同不經意的動作與神情一併收錄鏡頭。華麗服裝撞進質樸鄉野風景，講究造型與隨興姿態彼此並置，在寧靜氛圍之中，蘊藏幾分出其不意的趣味。畫面裡的人物並不刻意迎合鏡頭，服裝也不被綁定特定正式場合，而是自然融入每一個看似平凡的生活片刻，跳脫傳統精品廣告的精雕細琢的框架。

創意總監Michael Rider延續品牌一貫的脈絡，從大眾熟悉的衣櫥單品出發，重新玩味服裝之間的搭配關係，在經典服裝語彙之中注入一份玩心。系列可見丹寧褲管隨意翻摺，露出色調迥異的尖頭靴；飾有金色滾邊的外套搭襯白色套裝，讓華麗裝飾與俐落剪裁相互碰撞。簡潔針織衫搭配高腰長褲，層疊金屬手環替低調造型點亮鮮明個性。從寬鬆與修身的比例對比，到正式與休閒單品的意外組合，寬沿帽、大型墨鏡、醒目腰帶與珠寶穿插點綴，這些看似隨手搭配的細節，悄悄改變整體造型的表情。本季重點包款Soft Triomphe Wedge，以鮮明幾何包型結合柔軟羊皮革，搭載Triomphe金屬磁扣，在俐落輪廓與自然垂墜之間取得平衡，替系列增添另一層造型層次。

鏡頭之中人物姿態各異，有人身著講究套裝漫步戶外，有人以寬鬆衣裝自在倚坐，也有人讓華麗珠寶與日常服裝自然相伴。精心安排的造型，隨著人物不經意的舉手投足，散發輕鬆自在的氣息。華麗與樸實、講究與隨興，在這些看似尋常的生活片段自然交會，那些原本意想不到的搭配，穿在不同人物身上，卻彷彿再尋常不過。這正是本季服飾最迷人的巧思：讓出其不意的造型組合顯得理所當然，也提醒觀者重新看見穿衣這件事，依舊能夠保有更多充滿趣味的選擇，打破精品必須端莊正式的刻板印象。

CELINE發布2027春季系列廣告大片。圖／CELINE提供

CELINE發布2027春季系列廣告大片。圖／CELINE提供

CELINE發布2027春季系列廣告大片自然融入每一個看似平凡的生活片刻。圖／CELINE提供

CELINE 2027春季系列重新玩味服裝之間的搭配關係。圖／CELINE提供