3COINS進駐西門、中山南西！必買商品TOP 10出爐 微波盒、迷你相機上榜

飛東京或大阪旅行，行程表裡絕對少不了去3COINS逛街，親民的銅板價搭配高質感米灰色系，商品涵蓋居家收納、廚房用品、飾品、親子用品及3C配件等，以平價、實用與簡約設計受到關注，更是許多旅日遊客的必逛首選！

現在，這股日系雜貨旋風吹進台灣，繼首間門市在西門誠品武昌掀起排隊熱潮後，2號店也火速插旗中山商圈的誠品生活南西，兩大門市接連登場，讓愛好者紛紛迫不及待前往挖寶。

面對架上琳瑯滿目的居家好物，到底有哪些是台日網友激推、進店絕對要先抓進購物籃的明星商品？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出網路聲量最高的3COINS十款必買清單，讓你到日本或在台灣都能直接照著買不踩雷！

No.10 旋轉藥盒

網路聲量：490筆

商品特色：單手按壓就能切換格位，圓盤式設計讓一週份藥品收納更有條理。

跳脫傳統多格排狀藥盒的外型，採用極簡圓盤設計。中央設有按壓式旋轉結構，每按一下，內部分格就會順時針切換一格，側邊則有獨立開口方便傾倒藥粒。內部規劃7格空間，剛好對應週一至週日的保健品或藥物量。

不少女生拿來收納耳環、項鍊等小飾物，隨手丟進包內完全不占空間。網友分享：「透明設計自動旋轉很方便」、「輕便好收納，一次搞定一週7天的藥品」、「小物收納更俐落」。

No.9 折疊椅子包

網路聲量：541筆

商品特色：外觀看似一般隨身包，展開後就能變成小型座椅，將收納與乘坐功能結合。

折疊椅子包兼具大容量隨身提袋與輕便折疊椅凳的雙重機能，外觀維持日系極簡色系，拉開拉鍊與骨架結構即可秒速變身堅固椅凳，坐下穩定不易晃動，椅側與內部仍保留充裕的儲物置物空間。

特別適合排隊候位、演唱會入場或戶外野餐露營使用，站累時能隨時原地坐下休息，被Threads網友暱稱為「排隊神器」、「追星神器」：「排隊帶這個出門真的太方便了吧」、「外表看似側背包，打開就能變成一張小凳子，耐重100公斤」。

No.8 台灣限定環保購物袋

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：550筆

商品特色：印有JAPAN TAIWAN字樣，是專為台灣市場推出的限定款，也是具有品牌紀念意義的日常配件。

專為台灣市場打造的限定日常好物，採用輕量耐用的尼龍材質製成。袋身設計輕盈好攜帶，能輕鬆折疊收納，是落實減塑、減少一次性塑膠袋的必備收納單品。

全系列推出四款百搭配色與兩款尺寸選擇，滿足不同的外出裝載需求，方便日常通勤或採買時隨身攜帶，兼具質感與實用性。網友提到：「台灣限定包款系列！位置很顯眼、詢問的人很多」、「直接包色處理也不心疼」、「可以折疊成小小一包，放進日常包包或行李箱都不占空間」。

No.7 台灣限定摺疊傘收納袋

網路聲量：714筆

商品特色：袋身附有金屬掛扣，可直接掛在包包外側，減少雨傘收納時占用包內空間。

針對台灣氣候量身打造的限定實用配件，可將折疊傘收整放入。官方規格標示「無防水機能」，若要存放濕雨傘，務必先行甩乾水分。袋身配有金屬掛扣，收傘後可扣在後背包或手提袋外側，攜帶方便。

網友表示：「好用再回購備用，台灣限定版送人也不錯」、「吸水的內裡比想像中短，比較想要厚一點的，希望可以出厚版」、「袋子蠻長的，應該可以放很多種折疊傘」。

No.6 外套掛帶

《網路溫度計DailyView》、網友iii提供

《網路溫度計DailyView》、網友iii提供

網路聲量：855筆

商品特色：利用可調式扣帶固定衣物，不必將脫下的外套塞進包包，也能保留雙手活動空間。

看似不起眼，卻在日本掀起瘋搶的隨身好物！解決秋冬換季、進出捷運車廂或冷氣房時，厚重外衣拿在手上容易滑落、抱在胸前又妨礙活動的痛點。由高強度織帶與可調式金屬扣環組成，只需將扣帶穿過脫下來的大衣、厚羽絨服或針織外套，並收緊卡榫，另一端扣在隨身包背帶即可。

網友表示：「太神了！直接讓我解放雙手，終於不用拿外套，還可以調節鬆緊大小」、「不只掛外套、還可以掛飲料，真的是出國神器」、「外套、帽T、圍巾、運動毛巾甚至洗澡浴巾，一扣就固定」。

No.5 防靜電金屬美髮梳

《網路溫度計DailyView》

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網路聲量：868筆

商品特色：金屬質感外型搭配防靜電設計，是兼顧日常梳理與隨身攜帶的美髮小物。

在美妝社群被譽為平價護髮法寶的防靜電梳來了！標榜導入特殊金屬導電鍍層，能導出並釋放梳理時摩擦產生的靜電，梳齒頂端圓潤不扎頭皮，能溫和按摩放鬆，讓秀髮迅速恢復柔順光澤。網友分享：「失心瘋同時買了3COINS跟ReFa的防靜電梳子，更推薦3COINS，拿起來比較順手也比較便宜」、「櫻花妹瘋搶！日本3COINS超高CP值神級美髮梳」、「只要是金屬的梳子就有防靜電的效果」。

許多愛美女孩會搭配「絲綢睡帽」與「夜間美容護理組」，輕鬆完成夜間養髮、養膚的流程。絲綢睡帽標榜由100%蠶絲製成，能在睡覺時溫柔包覆秀髮，阻隔髮絲與枕頭表面的乾燥摩擦，降低毛躁與分岔斷裂的機率。

另外，早晨洗臉或卸妝時，還有專為洗臉設計的「吸水護腕」，採用超細纖維毛巾材質，套在手腕上即時攔截、吸收流下的水珠，在日本創下短短4個月內狂賣超過22萬件的驚人紀錄，是許多網友公認相見恨晚的居家神物。

No.4 透明收納袋

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：2,766筆

商品特色：半透明袋身搭配大容量設計，收納物品不必開袋就能辨識內容物。

長年霸榜的換季整理神物就是它，有L與LL等大容量的規格。網友推薦：「質感好、外型好看，收納居家物品一目了然」、「袋子材質硬挺很棒，收納雜物方便」、「厚實，裝夏天棉被很剛好」、「透明收納袋超好用，我都拿來托運」。

透明收納袋的袋身採用加厚半透明防潑水材質，防塵防潮效果極佳，尋找換季衣物與被褥時不必翻箱倒櫃。配有耐重加固織帶提把，裝好棉被或羽絨衣物後拉上拉鍊，呈現立方體結構，能平整堆疊於衣櫃上方或床底。

No.3 壓縮機、壓縮袋

網路聲量：2,951筆（台灣尚未發售）

商品特色：迷你機身搭配專用壓縮袋，透過電動抽氣減少衣物收納體積。

出國行李打包或冬季衣物收納的王牌組合，包含掌心大小的自動壓縮機與專用密封袋。只要將衣物裝入袋中、封好夾鏈，以抽氣機對準排氣閥一鍵啟動，數十秒內便能均勻排空內部空氣，體積可壓縮至原厚度的三分之一左右，擺脫手捲式壓縮袋費力且排氣不均的缺點，替行李箱或櫃子騰出更多可利用空間。

網友表示：「出國旅行有了它，就可以帶回更多土產」、「自動真空壓縮機體積小但不可托運（因機身內含充電式鋰電池），請放隨身行李」、「如果你常去日本買娃娃、夾娃娃，又怕沒辦法帶回去，用這兩樣真的很方便」。

No.2 迷你相機

網路聲量：5,712筆（台灣尚未發售）

商品特色：縮小版復古相機外型，兼具拍照功能與包包吊飾的裝飾效果。

結合千禧復古感與潮流配件的話題單品，機身僅掌心大小，外型復刻經典老式相機，可扣在包袋上作為時髦掛飾。內部搭載感光元件與微型預覽螢幕，支援插卡拍照與動態錄影，成像帶有天然的低像素顆粒感、暖調色偏與暗角效果，免修圖就能拍出日系復古氛圍，在社群平台引發代購狂潮。

網友推薦：「大人小孩都能輕鬆上手，可以拍照、錄影、定時、內建24種濾鏡」、「日本3COINS買的復古迷你相機真的好可愛」、「走的不是高畫質路線，而是一種很有溫度的玩具感風格」。

No.1 微波爐調理器

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：7,222筆

商品特色：主打微波爐也能做出煎烤料理，讓不方便開火的使用者多了一種料理選擇。

榮登討論度冠軍的懶人料理神器，被許多網友暱稱為「煎魚神器」，共有三種不同款式。底盤採用特殊導磁發熱材質，能將微波轉化為表面高溫，使鮭魚片、肉排貼附底部煎出金黃微焦感與油脂香氣。

煎魚、蒸溫野菜、煮義大利麵或一人份燉湯皆能一盒搞定，全程蓋妥送進微波爐，免顧火、零油煙噴濺，事後僅需清洗單一容器。網友分享：「直接把食材丟進去微波就能出菜，免開火、完全沒油煙」、「現在都用這個很省時間」、「虱目魚乾煎，辣椒蒜頭先爆香，再放魚進去」、「夜間小酌，無腦用這個做下酒菜」、「我最近都用來煎櫛瓜，超方便」。

不過，也有其他網友提醒：「小家庭或個人便當好用，但是其實不符合台灣人的餐桌習慣」、「塗層材質要小心使用」、「看到是鐵氟龍就不敢用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月5日至2026年11月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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