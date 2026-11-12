龍膽石斑魚湯、雪菜肉末雞湯年糕！必比登「青嬌膠原麵館」新菜登場

主打香醇雞湯、獲得米其林必比登推介的「青嬌膠原麵館」，即日起推出一系列全新料理，為冬日時光增添無比暖意。主打新品「龍膽石斑魚湯」以鯽魚為基底熬出乳白色魚湯，再加入龍膽石斑魚肉，能夠同時享受濃郁並帶著膠質感的湯汁質地，以及厚實有彈性的厚切石斑魚肉，每份450元。

同步登場的「龍膽石斑湯年糕」以龍膽石斑魚湯為基礎，並且加入寧波年糕片，為湯頭更添口感層次與咀嚼樂趣，可當湯品也可當主食品嚐，每份420元。 除此之外，青嬌也推出「雪菜肉末雞湯年糕」，使用雞湯為底，加入雪菜、肉末與寧波年糕，帶來獨特的鹹香，每份220元。

另外，還有酥香麻辣的「嬌香辣子雞」、將茭白筍、雪菜一同酥炸上桌的「干炸美人腿」等新品，帶來不同於雞湯、魚湯的味覺感受；同時「牛奶蘿蔔」與「家常茄子」等兩款小菜也重新回歸，為餐桌增添精彩。

雪菜肉末雞湯年糕，每份220元。圖／青嬌膠原麵館提供