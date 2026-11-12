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HOLA笑笑羊早餐店全台8站巡迴開跑！肖恩、比澤爾變身台味早餐造型

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
HOLA「笑笑羊早餐店！特別營業中」將經典角色翻玩為3款早餐造型玩偶吊飾。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA「笑笑羊早餐店！特別營業中」將經典角色翻玩為3款早餐造型玩偶吊飾。圖／HOLA和樂家居提供

笑笑羊變身台味早餐造型實在太可愛！HOLA和樂家居快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區，將肖恩、比澤爾、搗蛋豬等經典角色化身台味早餐造型，現場更還原鐵板煎台、醬料區與點餐檯，讓消費者親自體驗「出餐樂趣」。活動自即日起於台北新光三越A11率先開跑，接力巡迴北、中、南8大熱門百貨據點；同步亮相的《聖誕小樹風格自造所》更帶來限定60公分聖誕小樹與逾200款異材質風格吊飾，還有笑笑羊聯名週邊商品。

笑笑羊從黏土定格動畫一路走進社群，招牌的淡定神情與反差幽默風靡全球。今年聖誕節前夕，HOLA將經典角色翻玩為3款各有巧思的早餐造型玩偶吊飾，每款嘗鮮價599元，其中調皮的肖恩鑽進烤得金黃的吐司切片，變身「暖羊羊三明治」；戴著藍色毛線帽的比澤爾窩在麵包與生菜之間，端出「好寶包都在吃熱狗堡」；搗蛋豬藏身鮮紅蘋果造型，成了一杯「新鮮多汁蘋果豬」。

走進笑笑羊早餐店，消費者可以穿上笑笑羊圍裙、化身早餐店長，從挑選餐點、客製配料，到模擬煎烤、淋醬與打包，親手完成一份專屬的笑笑羊早餐，現場更設有點餐鈴、料理道具與拍照場景，讓每個人都能參與這場充滿笑料的早餐店日常。指定場次更加碼推出「週末限定表演場」，由專業演員進駐點餐檯，以熱情即興的台味叫單與煎台互動，重現早餐店人情味日常。

除了3款早餐造型玩偶吊飾，現場還有豐富的笑笑羊聯名生活好物，包含迷因肖恩穿脫玩偶、躺平比澤爾面紙盒、露營超實用的琺瑯杯盤碗組合、以及提米聖誕擺飾等，是挑選聖誕交換禮物的首選清單。

除了笑笑羊早餐店的趣味體驗，每年備受好評的《聖誕小樹風格自造所》今年再度升級。以適合都會居家的60公分聖誕小樹為基底，除了經典綠樹與珍珠白，更特別推出「茶金」與「胭脂紅」兩款限量新色。為了讓每棵樹都能展現個人風格，HOLA集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品，從經典樹頂星、緞帶、燈串到印度紙、玻璃、木質、皮革與布藝編織等不同材質的聖誕吊飾。

HOLA聖誕快閃巡迴自11月12日起依序於台北新光三越A11、台北誠品南西、南港LaLaport、桃園華泰名品城、新竹巨城、台中漢神洲際、台南新光三越小北門市、高雄漢神巨蛋購物廣場等全台8站接力登場。活動期間於快閃店拍下笑笑羊身影，依HOLA Facebook或Instagram指定貼文規則留言並上傳照片，即可抽「笑笑羊琺瑯餐具」，共計抽出20名幸運得主，讓可愛的笑笑羊陪伴日常餐桌時光（詳細活動辦法以品牌公告為準）。

此外，HOLA也祭出聖誕期間限定消費回饋，11月13日至12月23日期間於HOLA實體門市及快閃店當日單筆購買聖誕商品滿3,000元，再贈300點HOLA會員點數（1點=1元，點數不累贈。各項優惠適用條件與贈品數量以品牌最終公告為準）。

笑笑羊玩偶吊飾—比澤爾，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供
笑笑羊玩偶吊飾—比澤爾，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品。圖／HOLA和樂家居提供

笑笑羊玩偶吊飾—肖恩，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供
笑笑羊玩偶吊飾—肖恩，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品。圖／HOLA和樂家居提供

克萊歐風格聖誕樹60cm限量新色「胭脂紅」，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供
克萊歐風格聖誕樹60cm限量新色「胭脂紅」，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供

奧可利鉤針毛線聖誕圈，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供
奧可利鉤針毛線聖誕圈，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區，現場更還原鐵板煎台、醬料區與點餐檯，讓消費者親自體驗「出餐樂趣」。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居快閃店《聖誕小樹風格自造所》特別打造「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題專區，現場更還原鐵板煎台、醬料區與點餐檯，讓消費者親自體驗「出餐樂趣」。圖／HOLA和樂家居提供

奧可利刺繡拼接造型抱枕—聖誕小鈴鐺紅，售價1,290元。圖／HOLA和樂家居提供
奧可利刺繡拼接造型抱枕—聖誕小鈴鐺紅，售價1,290元。圖／HOLA和樂家居提供

克萊歐風格聖誕樹新色60cm限量新色「茶金」，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供
克萊歐風格聖誕樹新色60cm限量新色「茶金」，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》推出60cm聖誕小樹與逾200款異材質風格吊飾。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》推出60cm聖誕小樹與逾200款異材質風格吊飾。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA人氣快閃店《聖誕小樹風格自造所》集結超過200款風格吊飾與異材質聖誕選品。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居快閃店《聖誕小樹風格自造所》即日起於台北新光三越A11率先開跑，接力巡迴北、中、南8大熱門百貨據點。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居快閃店《聖誕小樹風格自造所》即日起於台北新光三越A11率先開跑，接力巡迴北、中、南8大熱門百貨據點。圖／HOLA和樂家居提供

笑笑羊玩偶吊飾—搗蛋豬，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供
笑笑羊玩偶吊飾—搗蛋豬，售價599元。圖／HOLA和樂家居提供

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