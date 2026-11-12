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挑戰凜冬也甜美！郭雪芙現身Miu Miu微風南山專門店 Holidya假日系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
郭雪芙今日出席Miu Miu微風南山專門店，全身換上工裝風綠色外套、短裙並搭配樂福鞋，未收邊的襯衫下擺與耳環更成為甜美與造型的風格亮點。圖／Miu Miu提供
郭雪芙今日出席Miu Miu微風南山專門店，全身換上工裝風綠色外套、短裙並搭配樂福鞋，未收邊的襯衫下擺與耳環更成為甜美與造型的風格亮點。圖／Miu Miu提供

歲末派對季開跑，Miu Miu祭出「Holiday假期系列」搶攻年末送禮商機。本季以歐美小木屋圍爐與戶外露營為靈感，將傳統「聖誕醜毛衣」透過柔和溫潤的冬日配色與花卉格紋針織時髦翻轉，大膽揉合90年代Y2K辣妹與學院風格，今日並有甜美女星郭雪芙以俐落造型現身活動。

今日出席活動的郭雪芙一身率性也甜美，她選擇了以工裝風綠色外套搭配Miu Miu的經典短裙，同時外套內採用疊穿搭配，為針織短背心加上下擺未收邊的短袖襯衫；郭雪芙並手提一款Holiday秋冬主打新款Retour迷你（小款）包包，整體展現俐落帥氣且混搭的學院風格。

Miu Miu的2026 Holiday假期系列剪裁主打極短版比例，以低腰百褶裙、褶裙、皮裙及機能抽繩工裝短裙，搭配短版上衣，讓穿著者在寒冬照樣大秀纖細腰線與肌肉線條。為打破冬裝厚重魔咒，設計師巧妙運用「外冷內暖」異材質拼接技法，將羽絨、鋪毛、保暖刷毛內裡與防風尼龍藏進硬挺丹寧外套或褶裙內側，打開外套甚至能發現整片花格紋襯布的隱藏驚喜，配合領口與刷毛夾層的假兩件結構，穿出俐落順身層次卻毫不臃腫。

包款陣容更是本季重頭戲，不僅全面將春夏銀色五金升級為奢華金色五金與專屬小鎖頭，更以集體「縮小化」鎖定輕盈預算。主打新款Retour包結合小牛皮與麂皮撞色拼接，附小耳朵與拉鍊斜背帶可一包多用；迷你版Viviant包換上微裂紋油拉皮，改良帆布後背包則以「抽繩加磁吸扣」解決傳統穿帶不便，另有隨身水桶包與帥氣手拿包、新作連發。

鞋履與配件同樣話題滿點，包含壓印硬幣的經典Penny樂福鞋、娃娃鞋，甚至帶來獨家的New Balance X Miu Miu 530 SL仿舊麂皮芭蕾平底鞋。此外Miu Miu亦推薦了溫潤粉色圍巾、小皮夾，以及網路討論話題的Miu Miu字樣髮箍與頸環，以一至兩萬元的親民價、甜甜入手。

Miu Miu Vivant納帕軟皮手提包，12萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Vivant納帕軟皮手提包，12萬元。圖／Miu Miu提供

木格柵、木質地板、淡藍色細節成為Miu Miu<a href='/search/tagging/2/微風南山' rel='微風南山' data-rel='/2/144148' class='tag'><strong>微風南山</strong></a>專門店的空間設計主軸。圖／Miu Miu提供
木格柵、木質地板、淡藍色細節成為Miu Miu微風南山專門店的空間設計主軸。圖／Miu Miu提供

Miu Miu微風南山專門店甫於日前重新開幕，帶來服裝、配件、包款、鞋履的全產品線。圖／Miu Miu提供
Miu Miu微風南山專門店甫於日前重新開幕，帶來服裝、配件、包款、鞋履的全產品線。圖／Miu Miu提供

Miu Miu皮革迷你包干邑色款，49,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革迷你包干邑色款，49,500元。圖／Miu Miu提供

New Balance X Miu Miu 530 SL仿舊麂皮芭蕾平底鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
New Balance X Miu Miu 530 SL仿舊麂皮芭蕾平底鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Beau可可棕色鱷魚紋壓花皮革手提包，12萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Beau可可棕色鱷魚紋壓花皮革手提包，12萬元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Vivant紅色光面皮革迷你包，85,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Vivant紅色光面皮革迷你包，85,000元。圖／Miu Miu提供

郭雪芙 微風南山 外套

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