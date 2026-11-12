Le City機車包25周年 Balenciaga聯手影后、藝術家為經典盛大喝采

法國精品Balenciaga（巴黎世家）為歡慶旗下傳奇IT Bag「Le City機車包」誕生25周年，自2026年11月10日起於全球盛大啟動一系列盛大企劃，品牌不僅邀請法國影后Isabelle Huppert、名媛Nicole RichieHugo Ekitike、Rachel Sennott......等跨世代偶像拍攝兩部曲周年廣告大片，更攜手英國當代藝術大師Damien Hirst推出超限量「Damienciaga」聯名系列，搭配全球巡迴「Le City House」沉浸式展覽與專屬沙龍服務，為經典設計盛大喝采。

Le City包款自2001年問世以來，它便以打破常規的前衛設計語彙與隨性輪廓，迅速席捲全球。歷經四分之一個世紀的時代更迭，這款被無數時尚迷奉為圭臬的IT Bag則透過經典的金屬配件與迷人歲月質感收服無數藏家，更在流行文化史中刻下無可取代的風格印記。

為致敬25周年里程碑，Balenciaga由首站設於巴黎喬治五世大道10號的「Le City House」沉浸式展覽揭開序幕，隨後並將巡迴紐約、東京、上海及北京等旗艦店，透過珍貴檔案影像、藏家手寫信與舊式電子設備等私密珍藏，重現包款與主人之間的情感連結；Balenciaga並推出重現千禧年代雜誌風格的趣味互動測驗，並於指定店點設置預約制專屬沙龍，提供手柄皮革系帶更換、訂製鏡面鐫刻、手繪姓名字母與皮革護理維修等客製化服務。

此外和藝術家一同發表的限量「Balenciaga Damien Hirst」合作系列更將Damien Hirst招牌的色彩圓形波點排列勾勒成蝴蝶輪廓，並融合蝴蝶翅膀層疊的曼陀羅圖案、刺繡貼章以及充滿動感韻律的Spin Paintings旋轉繪畫，鋪展於Le City包款之上，每款皆印有專屬手寫聯名詞「Damienciaga」，全系列涵蓋迷你、小型、中型包款及錢包、迷你小包掛飾，可洽全台Balenciaga專門店詢問。

Balenciaga x Damien Hirst聯名系列中型款Le City包，11萬2,800元。圖／Balenciaga提供

美國電視名人、服裝設計師Nicole Richie。圖／Balenciaga提供

Baleciaga Le City包小型款，價格店洽。圖／Balenciaga提供

Balenciaga x Damien Hirst聯名系列小型皮夾，17,900元。圖／Balenciaga提供

Baleciaga Le City包銀色中型款，價格店洽。圖／Balenciaga提供

藝術家Damien Hirst。圖／Balenciaga提供

Balenciaga x Damien Hirst聯名系列附肩帶Le City Pouch包，38,900元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga首先於巴黎展出「Le City House」沉浸式展覽揭開序幕，此後並將巡迴紐約、東京等旗艦店，將典藏資料珍貴重現。圖／Balenciaga提供