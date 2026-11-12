新光三越20米幻彩耶誕樹來了！信義耶誕美照地圖5大打卡點蒐集

一年一度的璀璨耶誕季上場了，今年新光三越台北信義新天地以「星動耶誕」為主題，集結近百萬顆璀璨燈泡、綿延近1,000公尺的夢幻燈海，將信義街區化作閃耀的金色星河，今晚點燈後將持續至明年1月3日展出。

新光三越台北信義新天地今年耶誕樹又有新突破，首度攜手國際級藝術家謝鎮璘跨界創作，以獨家特調香檳金為主色，融合漸層藝術與創新光柵板設計，打造高達20米的「星願萬象耶誕樹」。樹上9顆幻彩光柵星星，還會隨著日光流轉與觀賞角度變化，展現多變的漸層色彩。夜晚時分，結合原創音樂與夜晚璀璨燈光展演，呈現日夜不同的風貌。

每日的16:30至22:00，每15分鐘定時上演星動耶誕聲光秀，整點、半點推出大秀以及飄雪，15分、45分則有精緻小秀。12月24日平安夜、12月25日耶誕節以及12月31日跨年夜特別延長至午夜12點。

2026年新光三越台北信義新天地耶誕五大打卡地標

★A11 1F北大門20米高「星願萬象耶誕樹」

20米高耶誕樹首度披上獨家特調香檳金，結合9顆隨光線與觀賞角度變換色彩的幻彩光柵星星，白天呈現細緻漸層，夜晚則以璀璨聲光秀點亮信義夜空。

★2F空橋「星星之海」300顆星芒交疊

橫跨A8至A9，以及A9至A11 2F空橋的「星星之海」，以300顆以上大小錯落、搭配130排層層交疊、密集垂墜的星光窗簾燈，堆疊出有如星空銀河的璀璨景致。

★A4 1F廣場「星願之境」5.5米星芒藝術裝置

5.5米的巨型金色星芒登場，以放射狀星芒結構呈現星光綻放的瞬間，結合燈光與音樂的戶外藝術裝置。

★A9 B1「星願製造所」韓國人氣俯拍拍貼登場

韓國人氣俯拍拍貼體驗登陸信義，結合「星動耶誕」獨家限定相框，讓民眾留下專屬的金色回憶。新光三越會員可免費參與拍貼體驗一次，拍攝完成還可取得電子照片，即時分享至社群；完成指定社群打卡，更有機會獲得每日限量100份的耶誕相框，為今年冬季留下值得收藏回憶。

★五大品牌耶誕小屋

台新銀行、CHANEL、HOLA、SK-II、PANDORA五大品牌齊聚信義，共築冬日耶誕風景，CHANEL以「香奈兒雪境耶誕假期」為主題，帶來獨家耶誕裝置與互動式滑雪闖關；HOLA首度攜手全球人氣IP「笑笑羊」，打造全台首發策展概念店，結合「耶誕小樹風格自造所」與「笑笑羊早餐店」，將童趣融入節慶體驗；PANDORA以「More Than A Gift」為概念，打造充滿星光與祝福的拍照造景。

新光三越台北信義新天地2026打造20米高「星願萬象耶誕樹」，帶來白天夜晚不同的耶誕風景。圖／新光三越提供

位於A9 B1「星願製造所」，韓國人氣俯拍拍貼登場。圖／新光三越提供

2F空橋300顆璀璨星芒交織「星星之海」。圖／新光三越提供

位於A9 B1「星願製造所」，新光三越會員可免費參與韓國人氣俯拍拍貼體驗一次。圖／新光三越提供