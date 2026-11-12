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巧福健康家電攜手大甲鎮瀾宮 推出限定聯名桑拿機…搶攻孝親送禮商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣本土健康家電品牌「巧福CHIAO FU」攜手大甲鎮瀾宮，推出聯名遠紅外線原木桑拿機。記者宋健生／攝影
台灣本土健康家電品牌「巧福CHIAO FU」攜手大甲鎮瀾宮，推出聯名遠紅外線原木桑拿機。記者宋健生／攝影

將台灣傳統媽祖信仰文化融入現代健康生活，台灣本土健康家電品牌「巧福CHIAO FU」攜手大甲鎮瀾宮，12日宣布推出期間限定的「步步生福、神行萬里」聯名遠紅外線原木桑拿機，搶攻孝親送禮商機。

優程工業公司及台灣巧福公司今天特別前往大甲鎮瀾宮，舉行向天上聖母參香祈福典禮，並由宮方與企業代表共同參與聯名桑拿機過火儀式，祈求媽祖庇佑、產品推廣順利，企業業績蒸蒸日上，也祝福所有消費者平安健康、萬事如意。

此次祈福典禮，由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤擔任主祭者，優程工業董事長楊瑞成、台灣巧福董事長楊基宏共同參與主祭，並由優程工業業務經理楊佩文、台灣巧福業務經理熊思瑋擔任陪祭，兩家公司全體主管及貴賓共同出席。

典禮在鐘鼓齊鳴的莊嚴氛圍下，依序向天上聖母獻上妙香、鮮花、珍果、香茗及財帛，虔誠祈求聖母神威加持、風調雨順、國泰民安、福祿壽喜。隨後全體向天上聖母暨諸神佛行三鞠躬禮，並進行此次活動的重要儀式—「步步生福、神行萬里」巧福聯名遠紅外線原木桑拿機過火祈福，象徵將媽祖的平安祝福與守護精神帶進每一個家庭。

每年農曆三月，大甲媽祖遶境進香活動吸引無數信眾及香燈腳參與，九天八夜的徒步旅程，不僅展現台灣宗教文化的深厚底蘊，更傳遞虔誠、互助、關懷與同行的精神。沿途居民、志工及宮廟熱情接待，讓每一位香燈腳都能感受到人情溫暖。

巧福健康家電此次以大甲媽祖遶境文化為設計靈感，將「一步一腳印、平安隨行」的精神融入產品，推出「步步生福、神行萬里」期間限定聯名桑拿機，希望從遶境路上的相互扶持，延伸到日常生活中的健康照顧，讓為家庭奔波付出的人們，在忙碌之餘也能享受舒適的居家溫熱體驗。

在外觀設計上，聯名桑拿機以祥雲紋樣、朱紅及金色呈現傳統祈福意象，搭配專屬雷射雕刻及聯名面板，包裝更以細緻線條描繪大甲媽祖遶境隊伍，象徵香燈腳堅定前行的信仰力量。產品經大甲鎮瀾宮過爐祈福，讓傳統宗教文化與現代健康家電相互結合，成為兼具文化意義與實用價值的特色聯名商品。

在產品功能方面，巧福遠紅外線桑拿機採用加拿大鐵杉原木製作，保留了天然木紋與溫潤質感，搭載五面遠紅外線碳晶加熱板，經工研院檢測遠紅外線放射率達93.4%，並結合韓式六角赭石，提供足部均勻溫熱體驗。

產品採免加水設計，無須提水及倒水，搭配快速加熱、數位溫控與過熱斷電功能，讓居家操作更加便利。此外，運用台灣專利上掀式座板設計，實現「足、腿、坐、躺」一機四用，讓消費者依照不同需求選擇適合的使用方式，打造便利舒適的居家生活。

此次聯名商品除桑拿機本體之外，更特別推出媽祖專屬聯名足浴包，外包裝印有大甲鎮瀾宮授權媽祖神像，並與聯名桑拿機一同參與過爐祈福。凡購買聯名桑拿機，限量加贈聯名足浴包一袋、內含七入，兼具實用性與祈福紀念價值，無論自用或孝親送禮，都別具心意。

楊佩文表示，此次聯名商品目前已開放搶先預購，限量贈送媽祖聯名足浴包，數量有限，贈完為止，預計於11月底正式開賣。

巧福CHIAO FU品牌創立於1987年，長期深耕台灣健康生活家電市場，以產品研發、品質嚴選及實用設計為核心，持續開發遠紅外線桑拿機與各類居家舒壓產品，並重視售後服務，希望為消費者帶來更便利、舒適的生活體驗。

巧福表示，媽祖信仰承載著台灣人民對平安、幸福與家庭團圓的美好期盼，此次與大甲鎮瀾宮合作，不只是品牌聯名，更希望將信仰文化與日常生活結合，讓孝親送禮不再只是一份禮物，更是對家人健康與生活的長久關懷。

「在遶境路上，有媽祖引路；回到家中，有巧福呵護。」楊基宏說，步步生福、神行萬里，讓每一步都有祝福相隨，讓每個家庭都能感受溫暖與平安。

巧福運用台灣專利上掀式座板設計，實現「足、腿、坐、躺」一機四用。記者宋健生／攝影
巧福運用台灣專利上掀式座板設計，實現「足、腿、坐、躺」一機四用。記者宋健生／攝影

祈福典禮由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤擔任主祭者，優程工業董事長楊瑞成參與主祭。記者宋健生／攝影
祈福典禮由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤擔任主祭者，優程工業董事長楊瑞成參與主祭。記者宋健生／攝影

大甲鎮瀾宮 孝親 媽祖

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