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全智賢同款珠寶表美豔現身PIAGET伯爵Art of the Wrist藝術沙龍限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從懷表得到靈感的Swinging Pebble系列長項鍊表，展現了女性閱讀時間的自由，也是對生命節奏的充分掌握。圖／PIAGET提供
從懷表得到靈感的Swinging Pebble系列長項鍊表，展現了女性閱讀時間的自由，也是對生命節奏的充分掌握。圖／PIAGET提供

瑞士頂級珠寶與製表品牌PIAGET伯爵今日正式於台北展開為期三日的「Art of the Wrist腕表藝術沙龍」，展出多款首度抵台的高級時計與珠寶作品。伯爵自1963年起開創性地將天然寶石色彩與貴金屬材質融入時計外觀，至今已累積運用超過50種寶石，包含青金石、蛋白石、孔雀石、虎眼石、土耳其石與縞瑪瑙。本次沙龍集結腕表、長項鍊表及珠寶表，致敬製表與珠寶雙領域工藝的同時，向當代藏家展示金質、寶石與計時裝置的結合技術。

展場焦點包含與Andy Warhol視覺藝術基金會合作的第二款限量表「Camouflage」，該表對PIAGET而言是一次與普普藝術家Andy Warhol美好友誼的再延展，直徑45毫米、厚度8.08毫米的18K白金表殼內，其面盤選用了方鈉石、土耳其石、拋光玫瑰金與拉絲黃金拼貼組成，搭配深藍色鱷魚皮表帶，全球限量86只，建議售價約300萬元。同系列亦展出18K玫瑰金牛眼石與青金石兩款新作，表殼皆鐫刻Clou de Paris巴黎釘紋，分別搭配深藍色與磚紅色鱷魚皮表帶，三款作品均搭載自製501P1自動上鍊機芯，動力儲存40小時與30公尺防水性能，並以層層疊疊的環形表殼，呈現超薄機芯的份量感與反差對比。

延續硬質寶石工藝，全新PIAGET Polo 79系列18K白金方鈉石超薄表首度在台亮相。表款直徑38毫米、厚度7.45毫米，從18K白金表殼、鍊帶至表盤均飾有拋光浮凸條紋，並鑲嵌藍紋石材質；內部搭載自製1200P1自動上鍊超薄機械機芯，厚度僅2.25毫米，配備18K白金自動盤，具備44小時動力儲存與50米防水深度，同系列另有表帶、表面與表殼的全黃金款最為熱門，目前即便全額付清、亦要等待達三個月，實際上手的手感更顯份量與貴氣。

甫獲2026年GPHG日內瓦鐘表大賞「寶石鑲嵌表獎」（Gemset Watch Prize）的Swinging Pebble系列長項鍊表亦同步展出，長項鍊表演變自歷史上的懷表結構，將計時功能轉化為頸間配飾，並結合珠寶鑲嵌與貴金屬雕刻。獲獎的Swinging Pebble系列長項鍊表是以18K白金鑲嵌圓形切割鑽石、並雕琢彼得石；另兩款長項鍊則分別使用18K玫瑰金搭配綠雲母石、18K黃金搭配虎眼石，金屬表面均鐫刻宮廷式雕刻飾紋；三款長項鍊表皆搭載PIAGET自製的355P石英機芯，將寶石、珍貴、時間與生命的節奏隨手掌握，自信在我。

PIAGET與Andy Warhol視覺藝術基金會合作的第二款限量表「Camouflage」靈感出自Andy Warhol的《Self Portrait自畫像》對Andy Warhol身為公眾人物言，有一種既私密、也公開的複合指涉。圖／PIAGET提供
PIAGET與Andy Warhol視覺藝術基金會合作的第二款限量表「Camouflage」靈感出自Andy Warhol的《Self Portrait自畫像》對Andy Warhol身為公眾人物言，有一種既私密、也公開的複合指涉。圖／PIAGET提供

PIAGET Andy Warhol系列Camouflage 18K白金彩色寶石細工鑲嵌工藝限量表，限量86只，面盤使用貴金屬與多重寶石拼接而成，300萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Andy Warhol系列Camouflage 18K白金彩色寶石細工鑲嵌工藝限量表，限量86只，面盤使用貴金屬與多重寶石拼接而成，300萬元。圖／PIAGET提供

Swinging Pebble系列項鍊表曾為PIAGET全球大使<a href='/search/tagging/2/全智賢' rel='全智賢' data-rel='/2/102101' class='tag'><strong>全智賢</strong></a>配戴，詮釋當代女性的從容自信。圖／PIAGET提供
Swinging Pebble系列項鍊表曾為PIAGET全球大使全智賢配戴，詮釋當代女性的從容自信。圖／PIAGET提供

PIAGET Swinging Pebble系列18K白金彼得石鑽石長項鍊表（G0A51409），日前甫獲得2026 GPHG的Gemset Watch Prize寶石鑲嵌表獎，250萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Swinging Pebble系列18K白金彼得石鑽石長項鍊表（G0A51409），日前甫獲得2026 GPHG的Gemset Watch Prize寶石鑲嵌表獎，250萬元。圖／PIAGET提供

PIAGET Andy Warhol系列18K玫瑰金青金石面盤自動上鍊表（PGG0A51244），自製501P1自動上鍊機芯、45毫米、18K玫瑰金、時間顯示，250萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Andy Warhol系列18K玫瑰金青金石面盤自動上鍊表（PGG0A51244），自製501P1自動上鍊機芯、45毫米、18K玫瑰金、時間顯示，250萬元。圖／PIAGET提供

PIAGET Polo 79系列方鈉石自動上鍊超薄表（PGG0A51151），38毫米、1200P1自動上鍊超薄機械機芯、時間顯示，350萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Polo 79系列方鈉石自動上鍊超薄表（PGG0A51151），38毫米、1200P1自動上鍊超薄機械機芯、時間顯示，350萬元。圖／PIAGET提供

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