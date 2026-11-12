木村拓哉全套丹寧配柏金包抵台 同款黑框墨鏡親民價就可入手

日劇天王木村拓哉今日下午飛抵松山機場，為明、後兩天於台北流行音樂中心開唱做準備，這也是他出道35年來首度以個人身份展開海外巡演。

向來被視為「日本帶貨王」的木村拓哉，機場時尚選擇他最招牌與喜愛的丹寧標誌，全套丹寧搭配格紋襯衫造型，展現「木村流」的美式復古休閒腔調。另外，手拎棕色愛馬仕柏金包率性的置放於登機箱出場，瀟灑的駕馭奢華配件，並與粗獷的美式丹寧、格紋襯衫碰撞出「高奢混搭街頭」的反差魅力。

私服向來注重眼鏡造型的木村拓哉，正是眼鏡品牌OWNDAYS全球代言人，這次配戴的眼鏡正是他代言主打款「BACK in BLACK」系列，黑色經典的威靈頓框型搭配低飽和綠色鏡片，與全套丹寧呼應著低調率性的自在感。

11月13日即將迎來54歲生日的木村拓哉，長年維持不刻意的自然好狀態，歲月沉澱出成熟韻味之餘，不僅毫無中年大叔感，眼底與舉止間仍保有難得的少年感。

木村拓哉以招牌丹寧造型搭配黑框眼鏡抵達松山機場。記者林士傑／攝影

木村拓哉以招牌丹寧造型搭配黑框眼鏡抵達松山機場。記者林士傑／攝影