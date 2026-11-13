經典傳奇不散場《法式巨星音樂劇選粹演唱會》 早鳥優惠9折11月12日中午起售

由聯合數位文創主辦的《法式巨星音樂劇選粹演唱會》，將再度集結七位傳奇法文音樂劇巨星，睽違三年重返台灣舞台！歷經逾20年國際舞台淬鍊，七位實力唱將將以震撼人心的歌聲與精湛的舞台魅力，帶領觀眾重溫法文音樂劇黃金年代的璀璨時刻。

回顧2024年七大巨星攜手來台演出，掀起法文音樂劇迷熱烈迴響，熱門搖滾區席次幾近完售，現場安可演出與巨星們的即興互動，更成為與粉絲間共同難忘的珍貴回憶。演出落幕後，歌迷紛紛敲碗期待再度相聚，七位巨星也對台灣觀眾的熱情留下深刻印象。

為回應粉絲期盼，Laurent Ban、Cyril Niccolai、Matt Laurent、Jérôme Collet、Chiara Di Bari、Roddy Julienne 以及Nadia Bel， 七位傳奇卡司將於2027年原班人馬全數完整回歸！近年，他們活躍於世界各地舞台，挑戰不同作品與角色，在各自的音樂旅程中累積更加豐厚的表演能量。如今七位巨星再次同台，不僅令人期待歷久彌新的絕佳默契，更將以嶄新的舞台火花與動人歌聲，重新喚起樂迷心中最難忘的法文音樂劇記憶。

《法式巨星音樂劇選粹演唱會》將於明年(2027年)2月27日、3月1日分別於臺中國家歌劇院、臺北國家音樂廳限定兩場演出，11月12日中午12點udn售票網開賣，並推出指定票區享早鳥優惠9折限時優惠！ 邀請所有熱愛法文音樂劇的觀眾，把握難得的早鳥優惠，親臨現場見證七大傳奇巨星重聚的精彩時刻，再次沉醉於法文音樂劇的浪漫與感動！

從《鐘樓怪人》到《羅密歐與茱麗葉》風靡全球的法文音樂劇金曲，一生必聽的傳奇之聲！

本次演唱會曲目不僅陣容誠意十足，選曲更是集結多部台灣觀眾耳熟能詳的法文音樂劇經典金曲！包含從1998年首演至今、全球累積吸引逾1,600萬觀眾共同朝聖的《鐘樓怪人》，到巡演足跡遍及全球20國 、締造逾1,100萬觀賞盛況的《羅密歐與茱麗葉》，兩部享譽國際的經典鉅作將再度喚起劇迷心中的難忘回憶。此外，節目更囊括《星幻》、《搖滾莫札特》、《悲慘世界》、《唐璜》等深受台灣觀眾喜愛的人氣作品，打造橫跨不同世代的法文音樂劇金曲盛宴。

本次選曲不僅重現觀眾票選的經典金曲，更囊括多首曾獲國際音樂獎項肯定的代表作品！其中，《鐘樓怪人》〈Belle〉曾榮獲1999年法國音樂勝利獎（Victoires de la Musique）年度歌曲，《羅密歐與茱麗葉》〈Les Rois du Monde〉（世界之王）及《搖滾莫札特》〈L'Assasymphonie〉（殺人交響曲），則分別奪下2001年與2010年NRJ Music Awards年度法文歌曲獎，展現法文音樂劇跨越世代的流行魅力與經典地位。

除了這些歷久不衰的金曲，演出更特別安排七位巨星親自挑選私房歌單，獻上別具個人風格的驚喜選曲！從劇迷念念不忘的經典旋律，到巨星精心準備的獨家演出，將以熟悉又充滿新意的音樂編排，帶領觀眾再次感受法文音樂劇的動人魅力，留下值得珍藏的現場回憶。

跨越20年的法劇傳奇群星，歷經世界舞台淬鍊再度聚首 重現《鐘樓怪人》的舞台多重宇宙！

近年持續活躍於國際舞台的 Laurent Bàn，不僅展開個人巡演，更跨越語言與文化挑戰不同類型的音樂劇作品，展現全方位的表演魅力，更曾來台開個人演唱會，堪稱亞洲圈粉王；Cyril Niccolai 則持續維持世界各地高人氣，參與《羅密歐與茱麗葉》25週年亞洲巡演，也再次詮釋帥氣深情的班福留；Matt Laurent 以《鐘樓怪人》科西莫多一角享譽國際，極具感染力的嗓音成為劇迷心中的無法抹滅的經典演出；Jérôme Collet 橫跨《鐘樓怪人》弗侯洛與《羅密歐與茱麗葉》卡布雷特伯爵等重要角色，展現深厚的舞台功力。實力女伶 Chiara Di Bari 持續挑戰多元作品，以細膩歌聲與鮮明的角色詮釋展現舞台魅力；Roddy Julienne 今年以75歲之姿登上法國知名歌唱節目《The Voice》，震撼演出讓四位導師全數轉身，展現寶刀未老的驚人實力；Nadia Bel 則曾詮釋《鐘樓怪人》艾斯梅拉達與小百合兩大女性角色，以獨特嗓音與舞台感染力留下深刻印象。

從《鐘樓怪人》不同世代與角色的經典交會，到七位巨星各自在世界舞台累積的豐厚歷練，這場難得的傳奇重聚，將讓熟悉的歌聲再次交織，碰撞出令人期待的嶄新火花，為台灣觀眾獻上一場跨越時光的法文音樂劇金曲盛宴！

限時早鳥優惠正式啟動 邀請樂迷共赴法式音樂盛宴

《法式巨星音樂劇選粹演唱會》將於明年(2027年)2月27日、3月1日分別於臺中國家歌劇院、臺北國家音樂廳限定兩場演出，並於11月12日中午12點於udn售票網進行早鳥售票，推出限時購票優惠，邀請所有喜愛法文音樂劇的觀眾搶先收藏這場難得的音樂盛宴。

當熟悉的旋律再次響起，當那些曾經陪伴我們青春歲月的動人歌曲重新迴盪在舞台上，這不只是一場演唱會，更是一場獻給所有法劇迷的浪漫重逢。七位實力唱將，一場經典盛宴。讓我們再次為法文音樂劇心動！

【演出及售票資訊】

演出名稱｜《法式巨星音樂劇選粹演唱會》

演出日期、地點｜

2027年02月27日（六）14:30 臺中國家歌劇院 大劇院

2027年03月01日（一）14:30 國家音樂廳

售票連結｜ https://reurl.cc/Wznnj9

票價｜

台中場：$3,900 / $3,500 / $2,900 / $2,300 / $1,800 / $1,200

（輪椅席、陪同席$1,450）

台北場：$4,200/ $3,800 / $3,200 / $2,600 / $2,100 / $1,500

（多元友善席、友善陪同席$3,200、2,600；輪椅席、陪同席$1,600）

主辦單位｜聯合數位文創