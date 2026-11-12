Global Mall板橋車站與新北耶誕城同慶 墊腳石進駐、節慶美食同歡

2026年「新北歡樂耶誕城」將於11月13日至12月27日登場，Global Mall環球購物中心板橋車站同步推出耶誕嘉年華系列活動，11月13日周五晚間6時至晚間7:20分於板橋車站1樓台鐵大廳舉辦耶誕點燈儀式。館內同步迎來新櫃「墊腳石」正式開幕，並推出耶誕雙人餐、限定美食甜點，以及聯名卡、星級會員滿額贈等優惠。

Global Mall板橋車站今年耶誕裝置以「風雪光球」（SNOW BALL）為主題，採用異材質結合設計，透過外層薄膜搭配幾何造型耶誕樹，結合燈光變化呈現耶誕裝置特色。

配合耶誕檔期，Global Mall板橋車站推出會員滿額贈活動，期間累積消費滿8,000元可獲得600元電子商品禮券；二、三星會員當日累積消費滿20,000元，贈送市售價4,990元的Glolux多功能冷壓蔬果慢磨機一台；當日累積消費滿35,000元，則贈送市售價12,800元的Detruire Pro「大白」高扭力研磨乾燥型智能偵測廚餘機一台。

讓板橋車站周邊居民期待的墊腳石迎來正式開幕，店內提供書籍、雜誌及漫畫等完整品項，文具涵蓋日常用品及美術設計類商品，另有玩具、盲盒、公仔、戰鬥陀螺及各式人氣IP周邊，包括寶可夢、三麗鷗等，從閱讀、文具到玩具收藏都有。

Global Mall板橋車站也推出豐富耶誕雙人餐，集結這位泰泰、韓姜熙、樂麵屋、銀座杏子豬排等品牌，適合親友聚餐及節慶約會；派對美食則有Potato Corner、頂呱呱及繼光香香雞等，推出的耶誕套餐皆有會員獨享價優惠。甜點部分，傳遞幸福、春上布丁、涼食帖也有限定組合，為聚會帶來更多選擇。

墊腳石進駐Global Mall板橋車站。圖／Global Mall提供

Global Mall板橋車站這味泰泰推出耶誕雙人套餐，會員獨享價520元，包含東央酸辣拉麵，泰式椒麻雞腿排飯、香脆薯條、飲品小菜。圖／Global Mall提供