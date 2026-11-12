全球200款咖啡都喝得到！Bacha Coffee進駐台北101 三星蔥可頌必嘗

台北精品咖啡市場再添國際品牌！源自1910年摩洛哥馬拉喀什的百年咖啡品牌Bacha Coffee夿萐咖啡，今（12日）進駐台北101購物中心5樓。店內集結來自全球35個咖啡產區、超過200款100%阿拉比卡精品咖啡，提供現場品飲，開幕期間還推出台北101限定「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」。

Bacha Coffee創立於1910年，品牌發源於摩洛哥馬拉喀什，此次台北101新店約34坪，延續品牌標誌性的摩洛哥空間美學，以赭色調為主軸，搭配幾何圖騰、黑白相間地坪及金色細節，營造猶如置身馬拉喀什咖啡沙龍的氛圍。

門市設有14席咖啡吧座位，提供賓客近距離探索品牌咖啡風味。從不同產區的種植環境、採收方式到咖啡豆處理工法，皆可透過咖啡師介紹，認識各款咖啡的香氣與層次，並依個人喜好獲得選購及品飲建議。

此次開幕也特別推出台北101門市限定鹹點「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」，以層層酥脆的可頌外皮，結合明太子的鹹鮮、馬鈴薯的綿密口感及三星蔥香氣，將台灣在地食材融入法式烘焙，適合搭配精品咖啡品嘗。

除了現場品飲，店內另一亮點是整面咖啡商品牆，琥珀色咖啡罐搭配金色光澤，陳列超過200款來自不同產區的精品咖啡。消費者可依重量選購，咖啡師也能依照手沖、義式等不同沖煮需求，提供相應粗細的研磨服務。

送禮選擇則包括掛耳咖啡禮盒及經典「遊牧系列」，其中掛耳系列涵蓋品牌代表性的1910咖啡、塞維亞柑橘咖啡等風味；遊牧系列則集結哥倫比亞馬格達萊納、葉門摩卡瑪塔里等產區咖啡，適合咖啡愛好者收藏或作為伴手禮。

另外，門市也提供熱飲及冰飲外帶服務，每杯搭配法式香緹鮮奶油、蔗糖棒及可重複使用的玻璃吸管，並可搭配品牌招牌可頌。

掛耳咖啡禮盒系列同步開賣。圖/Bacha Coffee提供

店內有多種冷飲選擇。圖/Bacha Coffee提供