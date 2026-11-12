7-ELEVEN護手霜、護唇膏新貨到！Hello Kitty、酷洛米、大耳狗都萌翻

秋冬隨身必備的護手霜、護唇膏，可愛造型更能讓心情也溫暖。7-ELEVEN推出一系列超萌護手霜、護唇膏超商獨家新品，包括Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂、酷洛米都到齊，即日起至11月24日可享指定品項任選第2件6折。

7-ELEVEN新推出「Injoyyi積雪草蛋糕護手霜」共有大耳狗、Hello Kitty兩款造型，單入售價459元，不僅可舒緩手部肌膚乾燥，可愛蛋糕杯造型還可當作收納小盒使用。「Injoyyi水嫩藏心潤唇膏」共有美樂蒂、酷洛米兩款造型，單入售價399元，外盒呈現愛心形狀配件增添趣味性，可放在桌上或化妝台當作可愛擺飾。「Injoyyi水嫩柔光潤唇蜜」則為Hello Kitty造型，單入售價399元，添加積雪草成分修護舒緩、清透潤色，還可運用貼紙DIY增添個人風格，可當吊飾隨身掛在包包上。

除了萌力暖心之外，涼爽深秋最適合戶外野餐與濃郁的食感體驗，7-ELEVEN國際精品貨架精選規劃下午茶饗宴專區，多款特色進口推薦商品包含全台獨家販售的「希臘GT黑可可風味捲心酥」（售價199元），桶裝大份量，薄脆餅體包裹飽滿濃郁的黑可可內餡，苦甜平衡，12月22日前可享兩件優惠價299元。

日本點心控別錯過7-ELEVEN限定販售「日本夾心蛋糕2入」，卡士達與起司口味皆使用日本在地雞蛋與麵粉製作；「黑雷神一口葡萄乾奶油巧克力餅」使用牛奶巧克力包覆葡萄乾與濃郁奶油餅乾，打造香濃滑順的口感；鹹食推薦7-ELEVEN獨家販售的「日本極上日式牛排風味薯條」。上述品項12月22日前可享任選第2件5折。

此外，7-ELEVEN獨家推出哈根達斯迷你杯「摩卡咖啡」、「焦糖脆脆鬆餅冰淇淋」兩種新口味，單杯原價149元，即日起至11月24日可享限時嘗鮮價單杯99元。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN推出秋冬超萌護手霜、護唇膏超商獨家新品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN國際精品貨架精選規劃下午茶饗宴專區。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN國際精品貨架精選規劃下午茶饗宴專區。圖／7-ELEVEN提供